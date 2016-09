Metropolitan Opera New York: Die neue Opern-Saison 2016/17 zum Auftakt mit Anna Netrebko - live bei CineStar

(ots) - Grandiose Stimmen, Meisterwerke der Oper und

atemberaubende Inszenierungen: Weltweit fiebern Musikliebhaber dem

Start der neuen MET-Spielzeit entgegen. Doch um das Beste der

berühmtesten Oper der Welt zu erleben, ist kein Ticket nach New York

nötig: CineStar präsentiert insgesamt 10 Live-Übertragungen in

kristallklarem HD und mit feinstem Surround Sound auf der großen

Leinwand. Als Auftaktveranstaltung am Samstag, den 8. Oktober 2016,

um 19:00 Uhr steht die Live-Übertragung von Wagners "Tristan und

Isolde" auf dem Programm, in der niemand Geringeres als Anna Netrebko

faszinieren wird.



Im Münchener Hoftheater feierte Wagners atemberaubende Meditation

über Liebe und Tod im Jahr 1865 ihre Weltpremiere. Bis heute hält

"Tristan und Isolde" ihre einzigartige Bedeutung für die Welt der

Klassik: Ihre Musik hat das Publikum erstaunt, erzürnt und inspiriert

- und die Titelrollen gelten zu Recht als einige der größten

stimmlichen Herausforderungen in der Oper. Richard Wagner, der

kontroverse Schöpfer der wichtigsten Werke des Opern-Repertoires,

wird als künstlerischer Revolutionär gesehen. Seine Idee vom

"Gesamtkunstwerk", in dem das Wort genauso wichtig ist wie die Musik,

in dem Klang, Poesie, Architektur, Malerei und vieles mehr kombiniert

werden, lässt seine Werke bis heute kreativen Einfluss auf zahllose

Bereiche jenseits der Oper nehmen.



Karten für diese und alle folgenden Live-Übertragungen sind an der

Kinokasse und im Internet unter cinestar.de erhältlich, der

Vorverkauf läuft. Aufgrund der enormen Nachfrage ist eine

Reservierung leider nicht möglich.



Die Met Live-Saison 2016/17 im Überblick:

08. Oktober 2016, 18:00 Uhr: Wagner, TRISTAN UND ISOLDE

22. Oktober 2016, 19:00 Uhr: Mozart, DON GIOVANNI

10. Dezember 2016, 19:00 Uhr: Saariaho, L'AMOUR DE LOIN

07. Januar 2017, 19:00 Uhr: Verdi, NABUCCO



21. Januar 2017, 19:00 Uhr: Gounod, ROMÉO ET JULIETTE

25. Februar 2017, 19:00 Uhr: Dvorak, RUSALKA

11. März 2017, 19:00 Uhr: Verdi, LA TRAVIATA

25. März 2017, 18:00 Uhr: Mozart, IDOMENEO

22. April 2016, 19:00 Uhr: Tschaikowsky, EUGEN ONEGIN

13. Mai 2017, 18:30 Uhr: Strauss, DER ROSENKAVALIER



CineStar begrüßt seine Besucher im stilvollen Ambiente der

Foyer-Bar - die Vorbestellung von Tischen, Snacks und Getränken für

die Pausen ist vor Beginn der Aufführung möglich. Außerdem werden die

Gäste im Saal vom Catering Team bedient.



CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen

Klassik-Liebhabern eine wunderschöne Kinozeit mit dem neuen Met

Live-Programm. Die Auftaktveranstaltung am Samstag, den 8. Oktober

2016, um 19:00 Uhr ist: "Tristan und Isolde" von Wagner, Dauer ca.

5:15 Stunden, inkl. Pausen und Backstage-Programm, gesungen auf

Deutsch, dt. Untertitel.



Folgende CineStar Kinos zeigen die Met Live-Saison 2016/17:

Bamberg, Berlin (Cubix, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptow)

Bielefeld, Chemnitz, Dortmund, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt

Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh,

Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck, Mainz,

Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Rostock

CineStar, Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund,

Villingen-Schwenningen, Wildau, Wismar







Pressekontakt:

ZPR GmbH

Sandra von Zabiensky,

Sandra Backhaus

An der Alster 85

D-20099 Hamburg



Tel.: 040-29 81 35-11/12

presse(at)cinestar.de



CineStar-Gruppe

Mühlenbrücke 9

D-23552 Lübeck

cinestar.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

CineStar

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 12:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1401841

Anzahl Zeichen: 3956

Kontakt-Informationen:

Firma: CineStar

Stadt: Lübeck





