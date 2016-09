Abformung 2.0 – Was Scanner heutzutage leisten.

Claudia C. Bretschneider, Betriebsleiterin der white digital dental GmbH, referiert am 23. September 2016 auf der Fachdental in Leipzig.

Claudia C. Bretschneider, Betriebsleiterin der white digital dental GmbH, referiert am 23. September

(firmenpresse) - Chemnitz, 19. September 2016 - white digital dental bietet seit Februar 2016 Scannersysteme der Firma Medit an. Durch diese Erweiterung ist es den Kunden sowie Interessenten des Fräszentrums möglich, Allround-Scanner mit dazugehöriger exocad® white CAD Software, einer Basis-Schulung sowie umfangreichem Scannerzubehör zu erwerben.

Auf der diesjährigen Fachdental Leipzig, dem wichtigsten Branchentreff der Dentalindustrie in Ost- und Mitteldeutschland, veranschaulicht Claudia C. Bretschneider, welcher Scanner zu Ihnen passt.



Die Betriebsleiterin der white digital dental GmbH wird in Ihrem Vortrag „Abformung 2.0 - Was Scanner heutzutage leisten“ auf die Einsatzmöglichkeiten eines Scanners eingehen. Sie erfahren, welchen digitalen Fortschritt ein solches System Ihrem Labor verschaffen kann und wann der richtige Zeitpunkt für eine Anschaffung ist.

Zudem werden die verschiedenen Scannerarten aufgezeigt und deren Für und Wider abgewogen. Ein Fachvortrag, der jedem Technologie-Interessierten zugutekommt!



Sie haben Interesse? Dann begrüßt Sie Claudia C. Bretschneider recht herzlich am 23. September 2016 um 16:00 Uhr auf der Fachdental in Leipzig!

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den einzelnen Funktionen oder Modulen haben, steht Ihnen das Team der white digital dental GmbH sehr gern telefonisch unter 0800-5204975 zur Verfügung.







http://mywhite.de



Das Fräszentrum white digital dental hat seinen Ursprung in einem meistergeführten Dentallabor, mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Zahntechnik. Es unterstützt zahntechnische Laboratorien bei der Umsetzung von CAD-konstruierten Restaurationen und setzt bei der Produktion auf die innovative 5- Achs-Bearbeitung mit Automation.

Seit der Firmengründung im Jahr 2011 versorgt das Unternehmen deutschlandweit 300 Kunden.



white digital dental GmbH

Dana Fritsche

PR & Marketing Managerin

white digital dental GmbH

F.-O.-Schimmel-Straße 7

09120 Chemnitz

Telefon: +49-371 52049750

Fax: +49-371 52049752

E-Mail: presse(at)mywhite.de

Web: www.mywhite.de

