Marketing für Business Center

(firmenpresse) - Das richtige Marketing besteht aus einem langwierigen Prozess, bei dem es darum geht, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC Global Management Consultants AG in Zug.



Für Unternehmer bedeutet Marketing die Möglichkeit, Kunden zu gewinnen und sie zu behalten, so Rieta de Soet weiter.

Sie sagt: "Marketing ist mehr als Werbung. Marketing ist eine Unternehmensphilosophie. Eine Systematik, mit der Unternehmen gesteuert werden."



Marketing wird in verschiedene Formen unterteilt:



Unternehmensvision:

Jeder Unternehmer/Unternehmerin muss eine Unternehmensvision entwickeln, so Rieta de Soet. Die Grundfrage muß lauten: Wie sieht das Idealbild meines Unternehmens in Zukunft aus? Visionen appellieren mehr an das Herz und den Bauch der Menschen als an den Verstand, dennoch ist eine Vision auch immer eine Orientierungs- und Ordnungsfunktion.



Betriebseigene Verkaufsorgane :

Verkauf durch den Kunden persönlich, Verkauf durch Mitarbeiter, Verkauf auf Kundenanfrage.



Betriebsfremde Verkaufsorgane:

Business Center Agenturen, Makler evtl. Franchisegeber.



Preispolitik:

Nicht das Business Center alleine bestimmt den Preis der Dienstleistung, so Rieta de Soet, sondern der Markt diktiert uns, welche Preise man durchsetzen können. Regelmäßige Marktbeobachtungen sind die entscheidende Richtschnur für eine gute Preispolitik.



Als Betriebswirtin ist Rieta de Soet überzeugt, dass in Zeiten knallharter Kostenkalkulation und unbarmherziger Controllings eine 100%ige Kostenübersicht wichtiger ist denn je. Die Kunden nutzen das Kostenmanagement im Business Center und zahlen nur für die Leistungen, die sie tatsächlich in Anspruch nehmen. Für Rieta de Soet ist klar, ein Vertrag mit einem Business Center ist eine ernst zu nehmende wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Verwaltungsstrukturen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gmc-consultants.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über GMC AG



GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

IBS GmbH bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen möchten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GMC Global Management Consultants AG

PresseKontakt / Agentur:

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

info(at)gmc-consultants.ch

0041 41 560 77 00

http://www.gmc-consultants.ch



Datum: 19.09.2016 - 14:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1401901

Anzahl Zeichen: 1977

Kontakt-Informationen:

Firma: GMC Global Management Consultants AG

Ansprechpartner: Rieta Vanessa

Stadt: Zug

Telefon: 0041 41 560 77 00





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung