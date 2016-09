Feuer und Flamme für Dragons: Drachenzähmen leicht gemacht als PLAYMOBIL-Spielwelt

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Zirndorf, 19. September 2016 ? Bald sausen feuerspeiende Drachen durch die PLAYMOBIL-Welt. Die Spielzeugmarke gab heute eine Lizenzkooperation mit DreamWorks Animation zu ?Drachenzähmen leicht gemacht? bekannt. Im Spätsommer 2017 wird eine eigene PLAYMOBIL-Reihe auf den Markt kommen. Das Sortiment von Deutschlands größtem Spielwarenhersteller enthält 2017 erstmals Spielsets zu international bekannten Entertainment-Marken.



Längst sind die Geschichten um den jungen Wikinger Hicks und seine unglaubliche Freundschaft mit einem Drachen aus Kino und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Besonders die originelle Story und die starken Botschaften machen den Reiz des spannenden Action-Adventures aus, das von Familien und Filmkritikern in aller Welt als besonders wertvoll eingestuft wird. Dank der großen Fangemeinde unter den 3- bis 11-jährigen Mädchen und Jungen ist ?Dragons? inzwischen zur Top 10-Lizenz für DreamWorks Animation geworden. Bei dieser Zielgruppe ist auch PLAYMOBIL weltweit beliebt. Jetzt erscheint die Fantasy-Welt von ?Dragons? im Format des Kultspielzeugs.



Alle Fans von Hicks, Ohnezahn und den Drachenreitern von Berk werden Feuer und Flamme für die neuen Spielsets sein, denn mit PLAYMOBIL können sie die Abenteuer ihrer Lieblingshelden im Kinderzimmer nach- und weiterspielen. PLAYMOBIL steht für ein einzigartiges Spielprinzip, das die Fantasie und Kreativität der Kinder fördert. Als wahre Multitalente bestehen die lächelnden Figuren erfolgreich alle möglichen Abenteuer in den detailreichen Spielwelten. Jetzt ist es für die 7,5 cm großen Spielkameraden an der Zeit, es mit wilden ? und vor allem sympathischen ? Ungeheuern aufzunehmen!



?Wir freuen uns, ?Drachenzähmen leicht gemacht? als PLAYMOBIL-Spielwelt umzusetzen. Die liebenswerten Charaktere, ihre heldenhaften Abenteuer und die spannende Kulisse sind das ideale Rezept für lange anhaltenden Spielspaß?, sagt Silke Heinrich, Mitglied des Vorstands bei PLAYMOBIL. ?Zusammen mit DreamWorks bringen wir neue Spielsets auf den Markt, die bei der gemeinsamen Zielgruppe unserer Marken für große Begeisterung sorgen werden. Die Dragons-Produkte werden der nächste Blockbuster im Kinderzimmer sein. Neben unseren Fans möchten wir damit noch mehr Kinder einladen, die kreativen Spielmöglichkeiten von PLAYMOBIL kennen zu lernen.?







Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im PLAYMOBIL Deutschland.



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/i7vzhu



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/feuer-und-flamme-fuer-dragons-drachenzaehmen-leicht-gemacht-als-playmobil-spielwelt-55170



=== (Bild) ===



Shortlink:

http://shortpr.com/i5u85f



Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/-59737





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/feuer-und-flamme-fuer-dragons-drachenzaehmen-leicht-gemacht-als-playmobil-spielwelt-55170



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits 2,9 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2015 einen Gesamtumsatz von 616 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.100 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.







Dies ist eine Pressemitteilung von

PLAYMOBIL Deutschland

PresseKontakt / Agentur:

PLAYMOBIL Deutschland

Sybille Felix

Brandstätterstr. 2 - 10

90513 Zirndorf

pr(at)playmobil.de

0911/9666-1436

http://shortpr.com/i7vzhu



Datum: 19.09.2016 - 14:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1401904

Anzahl Zeichen: 3759

Kontakt-Informationen:

Firma: PLAYMOBIL Deutschland

Ansprechpartner: Sybille Felix

Stadt: Zirndorf

Telefon: 0911/9666-1436





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung