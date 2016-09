Detektei AC - preiswerte Privatdetektei und Detektei für die Wirtschaft

Die Detektive der Detektei AC ermitteln im privaten Bereich sowie als Wirtschaftsdetektei für Unternehmen bundesweit + international.

(firmenpresse) - Nachfolgend erhalten Sie Informationen über unser Unternehmen Detektei AC.



Die Detektei AC hat ihren Hauptsitz in 52072 Aachen, Lousbergstr. 2.



Neben unseren unselbstständigen Zweigstellen in:



52428 Jülich/Kreis Düren, Kölnstr. 29

40721 Hilden, Mittelstraße 63

39120 Magdeburg/Sachsen-Anhalt, Bertolt-Brecht-Str. 4 b

63755 Alzenau/Bayern, Neu Str. 2

14057 Berlin, Rönnestr. 6 (in Vorbereitung)



verfügen wir zusätzlich über ein ausgebautes Netzwerk an Detektiven, die selbständig für uns arbeiten. So wird es unserer Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei ermöglicht, an Einsatzorten in ganz Deutschland flächendeckend zu arbeiten.



Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl unserer Aufgabengebiete und Tätigkeiten:



Privatdetektei - Auszug unserer Dienstleistungen:

- Bedrohung und Beleidigung

- DNA Material beschaffen

- Heiratsschwindler überführen

- Mobbing, Stalking und sonstige Nachstellungen

- Nachforschungen im Alten- und Pflegeheim

- Kindesentführung und Kindesrückführung

- Seitensprung, Fremdgehen und Ehebruch



Wirschaftsdetektei - Auszug unserer Dienstleistungen:

- Wirtschaftsdelikte wie Sabotage und Spionage

- Insolvenzbetrug

- Aufspüren von Schuldnern, Waren und Vermögen

- Plagiate und Markenpiraterie

- Personaldiebstahl und Betrug

- Sabotageabwehr

- Spionageabwehr

- Allgemeine Wirtschaftskriminalität



Die Preise für unsere günstigen Dienstleistungen finden Sie auf der Seite von Preise und Kosten unserer Detektive.



Kontaktieren Sie uns unverbindlich, da die Erstberatung kostenlos ist.











https://www.detektei-ac.de



