Das Jubiläumsjahr bei Dotzauer Dental

(firmenpresse) - Chemnitz, 15. September 2016 - Bei der Dotzauer Dental GmbH steht der technologische Fortschritt im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Ein Aspekt, der sich 2016 bestätigt. Denn das Chemnitzer Dentallabor feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum.



Das Dentallabor Dotzauer Dental wurde im September 1949 in Ansbach von Emil Dotzauer gegründet und 1975 von dem Zahntechnikermeister Gernot Dotzauer übernommen. Nun wird das Unternehmen seit 1991 bereits in der dritten Generation am Standort Chemnitz geführt.

Als geschäftsführender Gesellschafter, setzte Roman Dotzauer jedoch nicht nur auf Kontinuität, sondern investierte in die Zukunft. Im Jahr 2011 erwarb er eine hochmoderne 5-achsige HSC-Fräsanlage und baute das Fräszentrum white digital dental auf. Die Kombination aus innovativem Dentallabor und Fräszentrum wurde zum Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Aufgrund des Firmenjubiläums, entschied sich Roman Dotzauer dazu, ein Sommerfest für alle Mitarbeiter und deren Familien auszurichten. Denn nicht allein die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter bestimmten den Erfolg der letzten Jahrzehnte. So Dotzauer: „Ich möchte mich bei allen Kunden, Mitarbeitern und deren Familien für die erfolgreichen 25 Jahre bedanken. Insbesondere für die Treue, welche uns viele Kunden und Mitarbeiter in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen haben! Umso mehr freue ich mich, auf die gemeinsame Zeit, welche noch vor uns liegt. Mit spannenden Herausforderungen und gemeinsamen Erfolgen!“



Um auch für die vierte Generation den Grundstein eines soliden und modernen Unternehmens zu legen, setzt Dotzauer Dental weiterhin auf moderne Fertigungstechnologien sowie eine intensive Aus- und Weiterbildung für Auszubildende und Zahntechniker. Die Unternehmensvision „Technlogisch vorn.“ dient hier als Leitbild, um den Zahnärzten auch in Zukunft handwerklich und technologisch hochwertige zahntechnische Arbeiten zu garantieren.





Die Dotzauer Dental GmbH mit Sitz in Chemnitz ist ein zahntechnischer Dienstleister für Zahnärzte sowie für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen. Das Angebotsspektrum umfasst alle relevanten Materialien und Techniken – von Standards wie Inlays, Kronen und Brücken bis hin zu komplexen Implantatversorgungen.

Dotzauer Dental GmbH

