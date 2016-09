phoenix Erstausstrahlung - Mein Ausland: Bhutan - Ein Land im Glück - Sonntag, 30. Oktober 2016, 21.45 Uhr

(ots) - Bhutan, das kleine Königreich im Himalaya, schreibt

das Glück größer als jedes andere Land der Welt. Allmählich öffnet

sich Bhutan für Touristen und Investoren. ARD-Korrespondent Markus

Spieker besucht das Land, dessen Wirtschaft zu den am schnellsten

wachsenden der Welt gehört, dessen der Bevölkerung zu einem großen

Teil noch immer unter der Armutsgrenze lebt.



In Bhutan wird das allgemeine Wohlbefinden nicht am

Bruttosozialprodukt gemessen, sondern am Bruttonationalglück. Es gibt

keine Ampeln, keine Plastiktüten und bis vor wenigen Jahren auch

keine Fernseher. Doch was ist überhaupt dran am selbstverordneten

Glücksprinzip? Und wie wirkt sich die Globalisierung auf das

Lebensgefühl in Bhutan aus?



ARD-Korrespondent Markus Spieker sucht Antworten auf diese Fragen

auf einer Reise quer durch die malerischen Kulissen des Landes. Und

er findet sie bei Begegnungen mit Bauern und Popstars, Mönchen und

Baumpflanzern sowie Glücksforschern.



Reportage von Markus Spieker, ARD-Studio Neu Delhi, phoenix 2016,

45'







