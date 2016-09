WilsonHCG zum sechsten Jahr in Folge unter den Top-RPO-Anbietern der Baker's Dozen-Liste von HRO Today

(ots) - Wie WilsonHCG, ein

Weltmarktführer für Talentmanagement-Lösungen, heute bekanntgab, wird

das Unternehmen 2016 für das sechste Jahr in Folge in der RPO Baker's

Dozen-Liste des HRO Today-Magazins geführt. Die Baker's Dozen-Liste

ist das einzige Ranking, das den Bereich RPO auf globaler Ebene

analysiert.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110823/FL55876LOGO



"Diese Auszeichnungen zeigen, wie unsere ansprechende

Unternehmenskultur hilft, mit jedem unserer Kunden nachhaltige und

vorteilhafte Beziehungen aufzubauen", sagt John Wilson, CEO von

WilsonHCG. "Die Landschaft im Bereich Talent hat sich

weiterentwickelt, und wir haben mitgezogen, indem wir

maßgeschneiderte Lösungen liefern, die über den üblichen Standard der

Einstellungspraktiken hinausgehen. Wir sind stolz auf die

Bereitstellung von erstklassigem Service und Flexibilität, um den

wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden".



Die Ranglisten bieten einen transparenten Blick auf die

Aktivitäten in der RPO-Branche, da sie ausschließlich auf anonymen

Kundenbefragungen basieren. Die RPO-Anbieter sind nach

Auftragsvolumen, Leistungsbandbreite und Servicequalität bewertet,

die Ergebnisse werden durch eine statistische Analyse unter Einsatz

eines Gewichtungsalgorithmus bestimmt.



"WilsonHCG hat sich im Bereich RPO als Marktführer etabliert",

erklärt Elliot Clark, CEO bei SharedXpertise, dem Verlag von HRO

Today. "Das Unternehmen ist in der Branche für Innovation,

exzellenten Service und eine ansprechende Unternehmenskultur bekannt.

Ich bin von WilsonHCG beeindruckt, da das Unternehmen niemals still

steht - es wächst und entwickelt sich ständig weiter, um die

Bedürfnisse der Kunden im Vorfeld zu erkennen und zu erfüllen".



Sowohl WilsonHCG als auch HRO Today engagieren sich dafür,

herauszufinden, wie effektive RPO-Partnerschaften bestimmt sind.



Beide Organisationen haben jüngst erforscht

(http://info.wilsonhcg.com/hro-today-rpo-report), welche Elemente die

RPO-Beziehungen am stärksten beeinflussen. Der daraus resultierende

Bericht "Exactly What Does Quality Mean in the RPO Space?" ("Was

genau macht Qualität im Bereich RPO aus?") untersucht Dimensionen wie

Kommunikation, kulturelle Übereinstimmung, Reaktionsfähigkeit,

Innovation und Technologie.



INFORMATIONEN ZU WILSONHCG



WilsonHCG ist ein Weltmarktführer im Bereich

Talentmanagement-Lösungen, der nach dem Prinzip verfährt, seinen

Kunden eine echte Partnerschaft bereitzustellen. Mit der Erarbeitung

von Talentmanagement-Lösungen, die sich geschäftlich auswirken -

einschließlich Auslagerung des Rekrutierungsprozesses (Recruitment

Process Outsourcing, RPO), Talentberatung, Lösungen im Bereich

vorübergehend Beschäftigte und Suche nach Führungskräften -

transformiert WilsonHCG die Unternehmen seiner Kunden durch ihr

Talent. Der globale Hauptsitz des im Jahre 2002 gegründeten

Unternehmens befindet sich in Tampa, Florida. Die Optimierung der

kundenseitigen Talentstrategien ist unerlässlich, gleichzeitig

besitzt WilsonHCG jedoch ein Verständnis dafür, dass es die dabei

entwickelten Beziehungen sind, die zu den von seinen Kunden erzielten

und umgesetzten Ergebnissen führen. Better People, Better Business.®



INFORMATIONEN ZU SHAREDXPERTISE



SharedXpertise, Herausgeber von HRO Today, ist führend in der

Bereitstellung von Medien, Gipfeltreffen und Foren, die der

Weiterentwicklung professioneller Praktiken in den Bereichen

unternehmerische Verantwortung, Personal- und Finanzmanagement

dienen. Das Medienangebot umfasst Print- und Online-Publikationen;

die Gipfeltreffen sind zugleich Konferenzen und die Foren bieten

Programme für die Verbandsmitgliedschaft. SharedXpertise stellt seine

Dienste für die strategische Unternehmensleitung in den

professionellen Bereichen Human Ressources, Finanzen, Compliance und

Nachhaltigkeit in Nordamerika, Europa und Asien bereit.



Weitere Informationen zur jährlich erscheinenden RPO Baker's

Dozen-Liste finden Sie unter www.hrotoday.com







Pressekontakt:

Jessica Lang, 1-813-280-7746, jessica.lang(at)wilsonhcg.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

WilsonHCG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 14:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1401914

Anzahl Zeichen: 4602

Kontakt-Informationen:

Firma: WilsonHCG

Stadt: Tampa, Florida





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung