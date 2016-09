Entscheidung zu Hinkley Point C: Großbritannien setzt weiter auf Kernenergie

(ots) - Die Regierung des Vereinigten Königreiches hat nach

erneuter Prüfung und verbunden mit einer modifizierten Vereinbarung

mit den Investoren dem Bauprojekt Hinkley Point C (HPC) mit seinen

zwei neuen Kernkraftwerksblöcken zugestimmt. Damit hat das Projekt

nun grünes Licht erhalten, nachdem bereits am 28. Juli die endgültige

Investitionsentscheidung des Hauptinvestors getroffen wurde.



Der Präsident des DAtF, Dr. Ralf Güldner, erklärt dazu: "Die

Entscheidung zu Hinkley Point C setzt ein positives Zeichen für die

Kernenergie in Europa. Sie zeigt, dass ein energiepolitisches

Programm mit Kernenergie auch in Europa verfolgt werden kann."



Der Neubau von zwei Blöcken am bestehenden Kernenergiestandort

Hinkley Point ist das erste Projekt im Zusammenhang mit dem

Neubauprogramm für Kernenergie in Großbritannien. Das Programm mit

einem geplanten Umfang von rund 16 Gigawatt ist Bestandteil des

Energiekonzepts zum Übergang auf eine CO2-arme Energieversorgung, zu

der auch der verstärkte Ausbau der erneuerbaren Energien gehört.



Hierzu äußert Güldner: "Die britische Energiepolitik macht

deutlich, dass die Kernenergie international eine Rolle beim

Klimaschutz spielt. Weltweit sind in diesem Jahr bislang neun Anlagen

neu ans Netz gegangen."







