ASB engagiert sich im "Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung" (FOTO)

(ots) -

In Berlin startete heute unter Schirmherrschaft von

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und in Kooperation mit der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) das "Nationale

Aktionsbündnis Wiederbelebung". Als eine der größten deutschen

Hilfsorganisationen ist der ASB Teil des Bündnisses und engagiert

sich für eine möglichst breite Ausbildung der Bevölkerung in Erster

Hilfe. Der Bedarf ist groß: "Jedes Jahr könnten 10.000 Menschen nach

einem lebensbedrohlichen Herz-Kreislaufstillstand gerettet werden,

wenn sofort mit der Herzdruckmassage begonnen würde", erklärte der

stellvertretende ASB-Bundesgeschäftsführer Dr. Marcus Kreutz. "Jeder

sollte wissen, was in diesem Fall zu tun ist."



Das Bündnis möchte die Menschen in Deutschland über die Bedeutung

der Wiederbelebung aufklären und ruft die Bevölkerung dazu auf, im

Notfall nicht wegzuschauen, sondern zu handeln: "Man kann bei der

Laienanimation nichts falsch machen, außer nichts zu tun", heißt es

in der Gründungserklärung. Außerdem soll durch die Bündelung vieler

regionaler Maßnahmen das Thema "Wiederbelebung" stärker in der

Öffentlichkeit wahrgenommen werden. "Das unterstützen wir natürlich

voll und ganz", erklärte Dr. Marcus Kreutz bei der

Auftaktveranstaltung auf dem Pariser Platz in Berlin. "In anderen

europäischen Ländern, etwa in Schweden oder Norwegen ist die

Laienreanimationsrate mehr als doppelt so hoch. Bei uns helfen viel

zu wenige Menschen im Notfall, weil sie nicht wissen, wie. Das muss

sich ändern."



Der ASB macht sich seit seiner Gründung im Jahr 1888 für die

Ausbildung in Erster Hilfe stark. Bundesweit bietet er Lehrgänge für

die Erste Hilfe in unterschiedlichen Lebensbereichen an. Neben den

klassischen Erste-Hilfe-Angeboten gibt es spezielle Kurse für

Kindergarten- oder Schulkinder sowie für Eltern und Großeltern bei



Baby- oder Kindernotfällen. Tierfreunde können außerdem Erste Hilfe

am Hund erlernen. ASB-Mitglieder erhalten jedes Jahr einen Gutschein

für einen Erste-Hilfe-Kurs, mit dem sie ihre Kenntnisse kostenlos

auffrischen können.



Mit der kostenlosen "Schockt"-App des ASB, die eine umfangreiche

Datenbank beinhaltet, finden außerdem Ersthelfer in Hamburg, Berlin,

Frankfurt, Kassel, Lüneburg und Schleswig-Holstein schnell den

nächsten öffentlich zugänglichen Defibrillator. Diese einfach zu

bedienenden Geräte unterstützen die Wiederbelebung sehr effektiv und

überbrücken so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.







