Kommandowechsel auf der Fregatte "Hessen" (FOTO)

Am Donnerstag, den 22. September 2016 um 10 Uhr, wird

Fregattenkapitän Olliver Pfennig (42) das Kommando über die Fregatte

Für über zwei Jahre war dies der Posten von Fregattenkapitän

Rainer Muschalik (46), der seit Juli 2014 das Kommando über die

"Hessen" innehatte. In dieser Zeit hatte er mit dem Schiff und der

Besatzung zahlreiche Übungen, Manöver und Einsätze erlebt und

erfolgreich gemeistert. Zurückblickend sagte er: "Ich blicke auf eine

tolle und abwechslungsreiche Zeit als Kommandant zurück. Besonders

beeindruckt hat mich meine Besatzung, die sich mit viel Herzblut

In Zukunft wird Fregattenkapitän Rainer Muschalik im Bereich

Strategie und Einsatz des Bundesministeriums der Verteidigung

arbeiten, in dem zuvor Fregattenkapitän Olliver Pfennig arbeitete.

Auf Fregattenkapitän Pfennig warten nun neue Aufgabengebiete.

Dabei wird ihm die Besatzung eine große Unterstützung sein, ist sich

der bisherige Kommandant, Fregattenkapitän Muschalik, sicher: "Auf

