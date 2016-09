Corinna Voss wird Recruitment Chair Global der Worldcom Public Relations Group

(firmenpresse) - München, 19.09.2016 - Worldcom Public Relations Group (http://www.worldcomgroup.com/), das weltweit führende Netzwerk inhabergeführter PR-Agenturen mit 138 Büros und über 2.000 Mitarbeitern in 110 Städten auf sechs Kontinenten, gibt heute die Ernennung von Corinna Voss, Managing Director der HBI Helga Bailey GmbH (http://www.hbi.de/), zum Recruitment Chair Global bekannt.



Frau Voss ist seit September 2016 in dieser Funktion tätig und wird fachkundige Agenturen für Worldcom gewinnen, um das globale Netzwerk auf internationaler Ebene zu vergrößern. Dadurch erschließt die Worldcom PR Group zusätzliche Märkte für ihre Kunden, um einen unmittelbaren Zugang zu PR-Profis zu bieten, die die jeweilige Landessprache beherrschen und mit der Kultur und den Märkten ihrer Region bestens vertraut sind.



Corinna Voss ist seit 1991 bei der HBI tätig und leitet die integrierte Kommunikationsagentur seit 2007 in der Position als Geschäftsführerin. Vor der Wahl zum Recruitment Chair Global war Corinna Voss unter anderem Recruitment Chair EMEA und sowohl Mitglied als auch Vorsitzende des Verwaltungsrats der Worldcom PR Group. Die Ernennung ergänzt den Verantwortungsbereich von Frau Voss, die zuvor als Recruitment Chair EMEA für den europäischen Raum zuständig war. In ihrer neuen Position wird sie an Scott Chaikin, Global Chair von Worldcom, berichten.



"Mit der Kombination von tiefgreifender lokalen Expertise und einem unterstützenden internationalen Netzwerk liefert die Worldcom PR Group erstklassige Ergebnisse in jedem Markt", sagt Corinna Voss, Managing Director der HBI GmbH und Recruitment Chair Global bei Worldcom. "Wir vergrößern unser Netzwerk kontinuirlich, damit unsere Kunden diese kompetente Beratung in möglichst vielen Ländern erhalten können. Dabei wählen wir neue Partner-Agenturen mit äußerster Sorgfalt aus. Ich freue mich über die Ernennung zum Recruitment Chair Global und die Möglichkeit, meine langjährige Erfahrung für die Rekrutierung neuer Agenturen auf internationaler Ebene einsetzen zu können."







Über Worldcom Public Relations Group



Worldcom Public Relations Group setzt sein zuverlässiges globales Netzwerk unabhängiger Agenturen ein, um Kunden dabei zu unterstützen, die perfekte Lösung für jegliche Herausforderungen und Chancen in PR zu schaffen - ungeachtet des Standorts, der Industrie oder geforderten Disziplin. Worldcoms inhabergeführte PR-Beratungsunternehmen umfassen 138 Partnerbüros in 110 Städten auf sechs Kontinenten mit mehr als 2000 Mitarbeitern. 2015 erzielten die Worldcom-Agenturen insgesamt einen Gewinn von 288 Millionen US-Dollar. Die durchschnittliche Mitgliedsdauer der Worldcom-Partner beträgt 13 Jahre. Firmen haben einen unmittelbaren Zugang zu erfahrenen Fachleuten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kreative und strategische Lösungen mit messbaren Resultaten zu liefern. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde eine einzige PR-Agentur oder eine optimale Zusammenstellung aus Worldcom-Partnern benötigt. Unsere Partnerfirmen sind ein eingespieltes Team und bieten Flexibilität, enge Beziehungen zu Medienschaffenden sowie Meinungsbildern, tiefgreifende Fach- und Branchenkenntnisse und das Wissen sowie die Bereitschaft, durchdachte, objektive und ergebnisorientierte Beratung zu erbringen.

Informieren Sie sich über Worldcom auf www.worldcomgroup.com (http://www.worldcomgroup.com/) oder kontaktieren Sie Todd Lynch unter 1-800-955-9675.

Verbinden Sie sich mit der Worldcom PR Group auf Facebook (http://www.facebook.com/worldcompr) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/worldcom-public-relations-group).





http://www.hbi.de



Die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom wurde vor über 30 Jahren in München gegründet und ist heute eine der dynamischsten und innovativsten Technologie-Agenturen in Deutschland. HBI erzielt herausragende Ergebnisse für Unternehmen aller Größenordnungen und zählt Start-Ups sowie multinationale Konzerne zu seinen Kunden, von denen viele bereits fast ein Jahrzehnt mit HBI zusammenarbeiten. Die Berater der Agentur bestechen durch ihre Leidenschaft für Technologie und sind Experten für Unternehmenssoftware, Telekommunikation, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. HBI ist auf integrierte Kommunikation spezialisiert und bietet neben klassischer und digitaler PR auch Beratung und Trainings sowie Marketing und Event Services. Die Agentur ist seit vielen Jahren Partner der Worldcom PR Group und unterstützt deutsche Unternehmen bei der internationalen Expansion sowie internationale Firmen beim Markteintritt in Deutschland.



Informieren Sie sich über HBI unter www.hbi.de, www.prblog-hbi.de sowie www.facebook.com/hbi.gmbh.

HBI Helga Bailey GmbH

