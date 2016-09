Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA öffnet sich für Werbung und Werbevermarkter

Die Deutsche Finanz Presse Agentur (www.dfpa.info) weitet Online-Auftritt, App und Newsletter aus. DFPA bietet Finanzdienstleistern und werbetreibenden Unternehmen, die Entscheider und kaufkräftige Nutzer erreichen wollen, ein attraktives Werbeumfeld

Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA: Kapitalanlage-News für Finanzdienstleister.

(firmenpresse) - Hamburg, 19. September 2016 - Offenes Online-Angebot statt kostenpflichtigem Abonnementsystem: Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (http://www.dfpa.info) mit Sitz in Hamburg ist als führender unabhängiger Kapitalanlage- und Finanzbranchenbeobachter bekannt, der vor allem von den Führungsetagen großer Finanzdienstleister, Kapitalanlage- und Investmentunternehmen genutzt wird. In Zeiten von Open Source und Shareconomy einerseits und der verschärften Beraterhaftung andererseits öffnet sich die DFPA nun allen Beteiligten der Finanzdienstleister- und Kapitalanlage-Branche: Die Services werden nun kostenfrei auf der Website ( http://www.dfpa.info ), als APP ( http://www.dfpa.info/dfpa-app.html ) und in einem täglichen Newsletter ( http://www.dfpa.info/newsletter-24h.html ) zur Verfügung gestellt.



Dabei bleibt sich die DFPA in Inhalt und Anspruch treu. Die Fachredaktion hinter der DFPA wertet weiterhin täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt deren wesentliche Informationen zeitnah und professionell aufbereitet zur Verfügung. Mit diesem Service hat es die Presseagentur schließlich innerhalb von nur drei Jahren geschafft, zur festen Institution für Kapitalanlage- und Finanzdienstleisternachrichten zu werden. Ein Service, von dem mit der neuen Webseite, der APP und dem täglichen Newsletter nun auch ein breites Publikum profitiert - und der für Kapital- und Finanzdienstleister ein ideales Werbeumfeld darstellt.





Zielgruppenansprache ohne Streuverlust



Da die DFPA bei der Fokussierung auf harte Kapitalmarktthemen keine Abstriche macht, profitieren Werbetreibende von einem klar definierten Umfeld. Der Claim der DFPA, "Der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche. Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Aktuell, vollständig, unabhängig." ist Programm, die Agentur publiziert die Kapitalanlage- und Finanzdienstleisternachrichten zwar weiterhin für ein Fachpublikum, dies aber mit einer deutlich höheren Reichweite als zuvor.





Die News der DFPA stehen damit allen Beratern, Vermittlern und Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten kostenlos zur Verfügung. DFPA-Gründer Dr. Jansen: "Die DFPA wurde bislang vor allem von den Key Playern der Finanzdienstleistungsbranche und deren Chefetagen genutzt. Wir möchten aber allen Marktteilnehmern den kompletten Zugang zu sämtlichen Informationen und Nachrichten bieten, die für Finanzdienstleister relevant sind - und so bessere Entscheidungen und sicherere Beratungen ermöglichen." Der Branchenkenner und Gründer der Cash. Medien AG und ehemalige Herausgeber des Cash. Magazins kennt die Bedürfnisse und Belange der Berater und Vermittler wie kein anderer.



Für Werbetreibende und Mediaplaner, nicht nur aus der Finanzdienstleister- und Kapitalanlagebranche, sondern für alle Anbieter hochwertiger Produkte, bietet sich bei den neuen DFPA-Services die Möglichkeit, eine klar definierte und attraktive Zielgruppe ohne Streuverluste anzusprechen. Angeboten werden neben den klassischen Onlineformaten auch Advertorials, Content Marketing-Lösungen und individuelle Sonderwerbeformen, bei denen den Kunden maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten samt Erfolgsanalyse zur Verfügung gestellt werden. Und das natürlich auf allen Kanälen, von der neuen Webseite über die APP bis hin zum täglichen Newsletter. "Mit der Öffnung und dem Relaunch bieten wir Bestands- wie Neukunden und Kooperationspartnern ein tolles Werbeumfeld und viele Wege der Zusammenarbeit. Von digital über mobile bis hin zum Content Marketing - die DFPA ist die erste Anlaufstelle im Internet für Nutzer wie Werbetreibende, die in der Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche aktiv sind", betont Dr. Jansen.





Neue DFPA ganz im Zeichen der Aktualität und Nutzerfreundlichkeit



Mit der Neuausrichtung als zentrales Finanzdienstleister-Nachrichtenportal auf den breiten Markt setzt die DFPA ein Zeichen in Sachen Nutzerfreundlichkeit. Der Relaunch der Webseite und der APP (http://www.dfpa.info/dfpa-app.html) besticht durch übersichtliches Design, bei dem die Nutzer auf Anhieb die wirklich relevanten Informationen vorfinden - und passende, relevante Werbung.



Abgerundet wird das Angebot der DFPA durch einen täglichen Newsletter (http://www.dfpa.info/newsletter-24h.html), der die entscheidenden Nachrichten der letzten 24 Stunden anteasert - auf diese Weise bleiben Finanzmarkt-Profis immer auf dem Laufenden, auch wenn sie keine Zeit haben, ständig und überall die jeweils neuesten Informationen in Gänze abzufragen. Für DFPA-Nutzer bedeutet dies größtmögliche Nutzerfreundlichkeit, für Werbetreibende eine Vielzahl an attraktiven Werbemöglichkeiten mit klar definierter Zielgruppe, bei denen sie wahlweise einzelne Kanäle oder die ganze Bandbreite der Möglichkeiten abdecken können.



Mehr Informationen über die DFPA, die Zielgruppe auf den Plattformen der DFPA und die einzelnen Werbemöglichkeiten bei dem führenden unabhängigen Finanzbranchenbeobachter finden sich im Internet unter http://www.dfpa.info/werbung-media.html .





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dfpa.info



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:



Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (www.dfpa.info) mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.



Die von Dr. Jansen 2012 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.



Mit der Öffnung der DFPA 2016 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen ist, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten. Alle Informationen und Kontakt auf www.dfpa.info sowie per E-Mail an Rainer O. Molitor (r.molitor(at)dfpa.info).



DFPA Mediadaten und Werbung: http://www.dfpa.info/werbung-media.html

Dies ist eine Pressemitteilung von

DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Görs Communications - Immobilien und Finanzen PR Content Marketing Agentur

Tobias Blanken

Gertrudenkirchhof 10

20095 Hamburg

info(at)goers-communications.de

+49 40 88238519

http://www.goers-communications.de



Datum: 19.09.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1401958

Anzahl Zeichen: 5442

Kontakt-Informationen:

Firma: DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH

Ansprechpartner: Rainer O. Molitor

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 5079 6760





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung