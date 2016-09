inasys auf dem FI-Forum 2016

(firmenpresse) - Performance-Controlling vor breiter Markteinführung



Investition in Portfoliomanagement-System inasys WebOffice sichert Wachstumskurs



Sankt Augustin, 19.09.2016 – Auf dem diesjährigen FI-Forum, das vom 15. bis 17. November 2016 in Frankfurt am Main stattfindet, fokussiert die inasys GmbH das Performance Controlling im Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) von OSPlus. Dieses steht nach erfolgreicher Pilotphase vor der breiten Markteinführung in der Sparkassen-Finanzgruppe. Es unterstützt Sparkassen dabei, den Vertrieb von Anlageprodukten zu intensivieren sowie die Sicherheit und die Qualität in der Anlageberatung substanziell zu steigern. inasys ist für die Einführung des Performance Controllings Vertrags- und Umsetzungspartner der Sparkassen. Das diesbezügliche Projekt- und Beratungsangebot stellt der führende Anbieter von Portfoliomanagement-Systemen auf der Hausmesse der Finanz Informatik auf dem Stand P-24 vor. Vertreter einer Pilotsparkasse berichten dabei von ersten Erfahrungen und geben einen Ausblick, wie sie die neue Lösung einsetzen werden. Das bisher nur in Portfoliomanagement-Systemen angebotene Performance-Controlling kann genutzt werden, sobald ein Institut eine zwölfmonatige Phase des Datenaufbaus absolviert hat. Dieser ist Voraussetzung für eine Performanceberechnung für das gesamte Kundenportfolio beziehungsweise einzelne Kundendepots. Auf Basis der Berechnungen werden Portfolioberichte generiert, die unter OSPlus_neo im BPA abgerufen werden können. Zusätzlich stehen sie als Berichte im OSPlus-Portal zur Verfügung.



Einheitliche Anwendungsplattform für inasys WebOffice



Neben dem Performance Controlling präsentiert inasys in Frankfurt weitere Lösungen für die Bereiche individuelle Depotbetreuung, Private Banking, Vermögensverwaltung und Wealth Management. inasys hat im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung in dieses Produktangebot nachhaltig investiert. Eine der wesentlichen Neuerungen stellt die mit Release 16.1 eingeführte einheitliche Anwendungsplattform dar. Sie ist eine wichtige technische Voraussetzung dafür, dass inasys in Zukunft alle Sparkassen in Deutschland direkt betreuen und damit als Unternehmen substanziell wachsen kann. Einen Anfang dazu hat das Softwarehaus im Juli 2016 mit der Übernahme des Geschäfts mit Portfoliomanagement-Lösungen für Sparkassen von der NORD/LB Norddeutschen Landesbank gemacht.





Abgerundet wird die Produktpräsentation in Frankfurt durch die Vorstellung der neuen Berater-App für inasys WebOffice. Mit dieser können Berater via Apple-iPad ihren Kunden verschiedene Analyseauswertungen aus dem Portfoliomanagement-System vorstellen und die Inhalte auf zeitgemäße Weise in das Beratungsgespräch einbeziehen.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über inasys

Die inasys GmbH ist ein führender Anbieter von Beratungs- und Portfoliomanagement-Lösungen für die Bereiche Individuelle Depotbetreuung, Private Banking, Vermögensverwaltung und Wealth Management. Das 1985 gegründete Unternehmen ist eine 98-prozentige Tochter der Finanz Informatik GmbH & Co. KG.

Auf Grundlage der portalbasierten Standardsoftware inasys WebOffice entwickelt das Softwarehaus Lösungen, die sich nahtlos in die Systemlandschaften von Finanzinstituten einfügen. Über eine Vielzahl von Schnittstellen fließen sowohl Kunden-, Vermögens- als auch erforderliche Marktdaten ein und bieten die zuverlässige Grundlage für aussagekräftige Analysen. Die inasys Portfoliomanagement-Lösungen werden vom DSGV für die Bereiche Depotanalyse und Depotoptimierung empfohlen.

Zahlreiche Sparkassen nutzen Produkte und Dienstleistungen von inasys, darunter 17 der "Top 20" in Deutschland. Ebenso setzen alle Landesbanken auf die Software oder Dienstleistungen von inasys. Darüber hinaus ist inasys Software auch im genossenschaftlichen Bereich sowie im Privatbankensektor im Einsatz.



Kommentare zur Pressemitteilung