Stylische Kindermode auf bellbutton.de bestellen

(firmenpresse) - Neben der Mode für werdende Mütter gibt es auf bellybutton.de auch hübsche Mode für Kinder. Die im Online Shop erhältlichen Kollektionen sind für Kinder von Größe 92 bis 128 erhältlich und sorgen dafür, dass das Kind sich rundum wohlfühlt und schon jetzt seinen eigenen Geschmack für Mode entwickeln kann.



Egal ob für Jungs oder Mädchen - Für jeden ist etwas dabei

Auf bellybutton.de finden Mütter im Bereich Kindermode neben den Größen von 92 bis 128 auch süße Babymode von Größe 50 bis 86 und Minimode von Größe 68 bis 92. Alle Kollektionen sind sowohl für Mädchen als auch für Jungen erhältlich. Die aktuelle Herbstkollektion beinhaltet viele charmante Kleidungsstücke, die zu einem hohen Anteil aus Bio-Baumwolle angefertigt wurden und sich somit sehr weich auf der Kinderhaut anfühlen. Durch gut sitzende Schnitte ist die Kleidung für Kinder sehr bequem zu tragen. Zudem unterscheidet sich die Mode von bellybutton durch die hohen Qualitätsanforderungen von der Konkurrenz und punktet in Sachen Qualität.



Markenqualität auf bellybutton.de

Das Unternehmen bellybutton ist nicht nur für stylische Mode bekannt, sondern auch dafür, dass bellybutton stets mit angesehen Marken kooperiert und wundervolle Produkte erarbeitet. In Kooperation mit der Firma Alvi wurden Kollektionen von Baby Mäxchen, Bettwäsche, Wickeltüchern, Nestchen und Stillkissen entwickelt, die besonders darauf bedacht sind, dass ihr Kleines sich nachts wohlfühlt. Auch die Kooperation mit dem bekannten Kinderwagenhersteller Hartan ist zu erwähnen. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Modelle, zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Neben den bekannten Marken gibt es auf bellybutton.de auch andere Kollektionen, die in Zusammenarbeit mit Partnern wie Liebeskind, Shuyao Teekultur, Sigg, Selecta, Lornamead, Belmondo und Paidi entstanden sind.



Weiterführende Informationen zum Thema auf:

http://www.bellybutton.de/de/kindermode-kinderbekleidung/maedchen-gr-86-140

Kurzprofil:



Seit über 16 Jahren besteht das Unternehmen bellybutton International GmbH und bietet für Mutter und Kind stylische Kleidung an. Neben der Mode erhalten Mütter diverse Alltagsprodukte für die Babyausstattung. Vom Stubenwagen bis zum Wickeltuch stehen vor allem Design und Funktionalität im Vordergrund. Mit sicheren Zahlmethoden und einem Versand mit DHL erhalten Kunden einen zuverlässigen Einkauf auf bellybutton.de









Dies ist eine Pressemitteilung von

bellybutton International GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 16:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1401964

Anzahl Zeichen: 2490

Kontakt-Informationen:

Firma: bellybutton International GmbH

Ansprechpartner: Herr Döhler

Stadt: Hamburg

Telefon: 0531 390 420 0



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung