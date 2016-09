Kreative Katzenmöbel auf futterplatz.de

(firmenpresse) - Ein Kratzbaum dient der Katze nicht nur als Objekt zum Krallen wetzen, sondern auch als Sitzplätzchen, Ruheplätzchen und als ihr Eigentum, das gerne mal verteidigt wird. Katzen legen viel Wert auf die Pflege ihrer Krallen und brauchen daher einen Kratzbaum oder ein Kratzbrett. Die Auswahl an Kratzbäumen ist dabei riesig. Eine große Auswahl zwischen kleinen, großen, Senioren- oder anderen Kratzbäumen finden sich im Sortiment von futterplatz.de wieder.



Kratzbäume sind nicht nur für die Krallen gut

Das Angebot an Kratzbäumen ist genauso vielfältig wie die Vorlieben unserer Katzen. Daher sollte darauf geachtet werden, dass genau auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Katze eingegangen wird. Denn ein Kratzbaum ist nicht nur zum Wetzen der Krallen gut, sondern stellt einen Ort dar, an dem die Katze auch spielen und sich zurückziehen kann. Besonders reine Wohnungskatzen benötigen einen Ort, um sich zurückziehen zu können. Und gerade für die Besitzer ist der Anblick einer tobenden Katze, die die ein oder andere waghalsige Kletteraktion hinlegt, ein ganz besonderer Moment. Die Kratzbäume auf futterplatz.de gibt es in verschiedenen Größen und Ausstattungen, sodass sie genau der perfekte Kratzbaum ausgewählt wird. Weiter finden Katzenbesitzer diverses Kratzspielzeug, welches qualitativ hochwertig ist und der Katze Freude bereitet.



Intelligenzspielzeug auf futterplatz.de

Bekanntermaßen sind Katzen aktive Tiere, die durch das Schlafen viel Energie bekommen. Um diese Energie loszuwerden, spielen Katzen sehr oft und gerne. Neben dem reinen Beschäftigungsspielzeug, wie Katzenangeln, Bälle oder Laserpointer gibt es auch spezielles Spielzeug, das die Intelligenz einer Katze fördern soll. Auf futterplatz.de finden Sie verschiedene Unterhaltungsmittel, um die Intelligenz ihrer Katze anzuregen, wozu beispielsweise Futterbälle oder Labyrinthe zählen. Für manche Katzen sind Intelligenzspielzeuge genau das Richtige, um sich zu beschäftigen, die Kreativität zu stärken und das Selbstbewusstsein zu verbessern.





