Plantop Herbstrasendünger: Herbstdüngung für gesunden Rasen im Frühjahr

(Bildquelle: Gregor Ziegler GmbH)

(firmenpresse) - Der Hochsommer hat dieses Jahr auf sich warten lassen. Der Rasen vielerorts dankt es - nicht ausgebrannt oder vertrocknet steht er noch relativ gut in Saft und Kraft. Doch gerade dem saftigen Grün verlangen Nässe und Kälte der späten Herbsttage sowie die Wintermonate alles ab. Auf die bevorstehenden Strapazen bereiten Hobby- und Profigärtner den Rasen am besten mit einer speziellen Herbstrasendüngung - z. B. mit Plantop Herbstrasendünger - vor und legen so die Grundlage für sattes Grün im kommenden Frühjahr.



Frostgeschützt durch den Winter



Der Spezialdünger aus der Plantop-Reihe der Gregor Ziegler GmbH ist ein mineralischer NPK-Dünger mit Sofortwirkung im Herbst und Langzeitwirkung für das Frühjahr. Hochwirksam kräftigt und regeneriert er dabei die Pflanzenzellen im Herbst, senkt die Frost- und Krankheitsanfälligkeit in den Wintermonaten und sorgt für einen gesunden Start mit kräftigem und dichtem Wuchs der Gräser im Frühjahr. Die hochwertige, spezielle Nährstoffkombination und der besonders hohe Kaliumanteil führen zu sichtbaren Ergebnissen: Mit Plantop Herbstrasendünger treibt das Grün bereits im zeitigen Frühjahr wieder satt und gesund aus.



Hoher Kaliumanteil gegen Schneeschimmelbefall



Das Ausbringen minimiert darüber hinaus die Gefahr des Schneeschimmelbefalls - eine Nassfäuleerkrankung des Rasens, die vielen Gärtnern zu schaffen macht und mit einer unschönen, fleckigen Braunfärbung verbunden ist. Der Spezialdünger wirkt hier mit einem hohen Anteil an Kalium bei relativ geringer Stickstoffmenge entgegen.



Tipp: Der ideale Zeitpunkt für die Herbstdüngung liegt in den Monaten September und Oktober.



Plantop Herbstrasendünger steht im praktischen 5-kg-Sack in den Gartenabteilungen vieler Baumärkte sowie in Gartenfachmärkten im Regal, unverbindliche Preisempfehlung ab 9,99 Euro.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ziegler-erden.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gregor Ziegler GmbH

Bodenständig zum Erfolg



Entstanden ist die Gregor Ziegler GmbH vor mehr als 20 Jahren aus der Idee heraus, mit natürlichen Rohstoffen und eigenen, individuellen Rezepturen Erden und Substrate besonderer Güte zu entwickeln. Seither hat sich vieles geändert. Gleich geblieben sind aber die hochwertigen Roh- und Zuschlagsstoffe für die Qualitätsprodukte des Unternehmens.



Wichtiger Produktionszweig sind Herstellung und Vertrieb von Rinden- und Pflanzensubstraten. Weiterhin ist das Unternehmen in der Herstellung von Holzpellets und Holzbriketts mit einer Jahresproduktion von etwa 150.000 Tonnen tätig. Die Leistungspalette wird durch die Stromerzeugung auf der Basis erneuerbarer Energien abgerundet. Mit der stetig wachsenden Produktpalette werden neben dem Erwerbsgartenbau vor allem Gartencenter, Baumärkte und Handelsketten für den "Privatgärtner" bedient. Allein dafür verlassen täglich bis zu 150 LKW-Ladungen palettierter Erden, Rinden und Substrate das Betriebsgelände im oberpfälzischen Stein.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gregor Ziegler GmbH

PresseKontakt / Agentur:

MM-PR GmbH

Manfred Melzner

Markt 21

95615 Marktredwitz

info(at)mm-pr.de

09231 96370

http://www.mm-pr.de



Datum: 19.09.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1401966

Anzahl Zeichen: 1901

Kontakt-Informationen:

Firma: Gregor Ziegler GmbH

Ansprechpartner: Matthias Ziegler

Stadt: Plößberg

Telefon: 09636 9202-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung