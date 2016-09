ZDF-Programmänderung ab Woche 41/16

(ots) - Woche 41/16



Di., 11.10.



1.10 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Welcome to Norway" von Rune Denstad Langlo



Woche 42/16



Mo., 17.10.



5.30 * ARD-Morgenmagazin

Bitte Änderung beachten:

Moderation: Anna Planken, Till Nassif



Bitte streichen: Susan Link



(Änderung bitte auch für Di., 18.10. bis Fr., 21.10.2016

beachten.)



Di., 18.10.



0.15 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Hell or High Water" von David Mackenzie



Woche 43/16



So., 23.10.



Bitte korrekte Dachzeile beachten:



3.50 Terra X

2057 - Unser Leben in der Zukunft

. . .



Bitte streichen: ZDF Expedition







