ILFORD-Premieren auf der Photokina 2016

– Erstes ILFORD Galerie FineArt Album geht an den Fotografen Herbert Piel

– Zwei neue Papiere vervollständigen das Galerie-Sortiment



ILFORD lädt zur Photokina.

(firmenpresse) - ILFORD, eine der ältesten Fotomarken im Markt, lädt zur Photokina 2016 (18. bis 24. September) auf seinen Stand (Halle 3.1, Standnummer D39) ein.



Ein Highlight des Messeauftritts wird die Übergabe des weltweit ersten ILFORD Galerie FineArt Albums sein. Der renommierte Fotograf Herbert Piel – zuletzt ausgezeichnet für seinen Einsatz zum Thema: »Deutschlands Flüchtlingswelt – Fotos aus Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende« – erhält auf dem ILFORD-Stand in Halle 3.1 das erste FineArt Album überreicht, welches auf ILFORDs Golf Fibre Silk Gloss gedruckt wurde. Dieses Papier erhielt den TIPA Award für das beste Fotopapier 2016 und die LNE-Zertifizierung für lange Lichtbeständigkeit.



Die Fotos von Herbert Piel für das FineArt Album stammen von seiner letzten Reise im Auftrag der chinesischen Regierung und dem Bell Art Center auf der legendären Seidenstrasse.



Herbert Piel wird am Mittwoch, den 21. September, um 11 Uhr seine Arbeiten zeigen.



Ein weiteres Highlight ist die Anwesenheit des deutschen ILFORD Master Manuel Thomé. Der Kölner People- und Hochzeitsfotograf ist einer von weltweit 25 ILFORD Master. Beispiele seiner Arbeiten und die der anderen Master werden auf dem ILFORD-Stand ausgestellt. Exklusiv wird es zur Photokina eine limitierte Broschüre mit allen Masters geben.



Detailinformationen zum ILFORD Galerie FineArt Album

ILFORDs Galerie FineArt Album enthält alles, um ein professionelles Album oder Portfolio zu erstellen. Es verfügt über eine schwarze Vorder-und Rückseite aus Kunst-Leder, die sie langlebig und wasserabweisend macht. Im Umfang befinden sich verschiedene Buchrücken, zwecks Einstellung der Buchstärke.



Die Medien sind in 25 oder 50 Blatt (optional) erhältlich. Jedes Blatt ist vorgefalzt, zwecks optimaler Planlage und Löcher wurden vorgelocht, um die ideale Passform zu ermöglichen. Zusätzlich enhält jede Box zwei Schutzfolien für die Vorder- und Rückseite des Albums und zwei Testblätter, um die Ausrichtung im Vorfeld einstellen zu können. Druckanweisungen und eine Druckvorlage für Adobe Photoshop in den nächsten Wochen unter: www.ilford.com. Die Galerie FineArt Album Range ist in den folgenden druckbaren Größen erhältlich: 21cm x 21cm, 21cm x 30 cm, 33 cm x 33 cm und 33 cm x 48,3 cm.





Weltpremiere für zwei neue ILFORD Galerie Papiere

Auf der Photokina werden zwei neue Papiere zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt: das ILFORD Galerie Washi Torinoko und das ILFORD Galerie Mono Silk Warmtone, ein neues 250g PE-beschichtetes Fotopapier ohne optische Aufheller. Dieses Papier richtet sich an Fotografen mit Schwerpunkt Schwarzweiß- Fotografie, und hier speziell an die, die Warmtonpapiere verwenden.



Informationen zu ILFORD

Gegründet im Jahre 1879, ist ILFORD eine der ältesten Fotomarken in der Industrie. Mit einer Historie, die über 135 Jahre umspannt, ist ILFORD bis zum heutigen Tage das Synonym bezüglich professioneller Qualität.







http://www.ilford.com



