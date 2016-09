Devoteam erwirbt Beteiligung an SAP-HANA-Spezialisten Q-Partners

Französisches IT-Consulting- und Services-Unternehmen investiert in Deutschland

Devoteam erwirbt mehrheitliche Beteiligung an SAP-HANA-Spezialisten Q-Partners

(firmenpresse) - Weiterstadt, 19. September 2016. Die Devoteam GmbH, Teil des internationalen IT-Consulting- und Services-Unternehmens Devoteam - einem Spezialisten für die digitale Transformation -, übernimmt die Mehrheit an Q-Partner Consulting & Management (QPCM) GmbH. Mit der Akquisition des Anbieters innovativer und funktionaler SAP-Lösungen und -Services will Devoteam sein Beratungsangebot im Bereich SAP HANA vervollständigen und seine Präsenz im deutschen Markt ausbauen.



QPCM beschäftigt derzeit 25 Berater, die auf SAP-Services spezialisiert sind - in erster Linie Migrationen von SAP-Business-Suite-Systemen auf SAP HANA sowie S/4-HANA-Implementierungen. Dieses Spezialwissen will Devoteam zum zentralen Element seiner Roadmap für digitale Transformationsstrategien machen: In einer zunehmend von Big Data und dem Internet der Dinge geprägten Welt sind Unternehmen immer stärker datengetrieben und müssen kosteneffiziente Analysen erstellen. Hier setzt SAP HANA mit seiner eingebauten, leistungsfähigen In-Memory-Datenbank an.



"Die Nutzung von SAP HANA im Bereich Business Intelligence ermöglicht es der IT, rasch Innovationen zu entwickeln und bestehende Anwendungen zu verbessern, die dadurch schneller auf geschäftliche Anforderungen reagieren können. Ein enormer Fortschritt für Unternehmen, die unter permanentem Wettbewerbsdruck stehen. Mit der 70-prozentigen Beteiligung an QPCM erweitert Devoteam nicht nur sein Portfolio, sondern baut auch seine Präsenz in Deutschland aus, einem für den Konzern besonders wichtigen Markt. "Mit der mehrheitlichen Beteiligung treiben wir unser Wachstum weiter voran", fasst Jürgen Hatzipantelis, CEO der deutschen Devoteam GmbH, zusammen.



Guido Hoepfner, Managing Director von QPCM, ergänzt: "Für QPCM ist Devoteam ein strategischer Partner und Investor, mit dessen Hilfe wir unser Geschäft in Europa weiter und schneller skalieren können. Die Kunden von Devoteam wiederum profitieren von unserem ständig wachsenden Portfolio, da die meisten von ihnen SAP-Anwender sind und daher Bedarf an innovativer, qualitativ hochwertiger SAP-HANA-Beratung haben."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.devoteam.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Devoteam bietet innovative Technologieberatung für Unternehmen. Mit rund 4.000 Experten sorgen wir dafür, dass unsere Kunden für die Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet sind. Dank unserer Präsenz in 20 Ländern und 20 Jahren Erfahrung helfen wir Unternehmen, wirklich digital zu werden und so ihre geschäftliche Performance zu verbessern. Dabei entwickeln wir die entsprechende IT-Infrastruktur und stellen sicher, dass auch die Mitarbeiter für den Wandel bereit sind. 2015 erzielte Devoteam einen Umsatz von 485 Millionen Euro. Devoteam - We are Digital Transformakers. ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP

Dies ist eine Pressemitteilung von

Devoteam GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Devoteam GmbH

Jürgen Martin

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

info(at)devoteam.de

+49 6151 868-7487

http://www.devoteam.de



Datum: 19.09.2016 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1401983

Anzahl Zeichen: 2224

Kontakt-Informationen:

Firma: Devoteam GmbH

Ansprechpartner: Jürgen Martin

Stadt: Weiterstadt

Telefon: +49 6151 868-7487





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung