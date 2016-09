Lufthansa Industry Solutions bündelt Kompetenzen

(firmenpresse) - Nils Büring, 47, übernimmt ab sofort die Leitung der Business Unit Industry & Automotive der Lufthansa Industry Solutions. Der Diplom Ingenieur kam 2001 zur Lufthansa-Tochter und war seit 2009 Geschäftsfeldleiter im Bereich Automotive. In seiner neuen Position übernimmt er die Profitcenter- und Kundengesamtverantwortung für die Branchen Industrie sowie Automotive mit zusammen aktuell 111 IT-Beratern.



Lufthansa Industry Solutions unterstützt die Industrie- und Automotive-Branche bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Durch zahlreiche Projekte mit unterschiedlichen Kundensituationen, Anforderungen und Zielsetzungen verfügt die Lufthansa-Tochter über einen umfangreichen Erfahrungsschatz. Dieser umfasst die praktische Anwendung von international anerkannten Methoden und Standards aus Projekt- und Infrastrukturmanagement. Hierbei werden kundenspezifische Vorgehensmodelle adaptiert und angewendet, um die hohen Anforderungen an Qualität und Technologie des Industrie- und Automotive-Sektors zu erfüllen.



Die Position des Leiters der Business Unit Industry & Automotive wurde neu geschaffen. Nils Büring berichtet direkt an Bernd Appel, Geschäftsführer Lufthansa Industry Solutions.





Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 200 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Lufthansa Industry Solutions ist zum 1. April 2015 aus dem Unternehmen Lufthansa Systems AG hervorgegangen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter an mehreren Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und den USA.

