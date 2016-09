Den Lichtbogen richtig löschen!

Schaltanlagen stehen meist in Hallen oder am Rande der Städte hinter hohen Zäunen, also eher unauffällig und versteckt. Ihre Bedeutung für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist dagegen enorm. Die starke Zunahme der Einspeisung aus regenerativen Energiequellen sowie der Wandel am Energiemarkt haben zu Veränderungen auch im Bereich der Hochspannungsschaltanlagen geführt. Die Stichworte lauten Einbindung der Offshore Windenergieleistung, stark steigender Stromhandel in Europa und die weitere Elektrifizierung in Asien. Die Planung neuer Anlagen sowie die Instandhaltung der Altanlagen sind dabei zwei unabhängige Themen. Der Kostendruck bei den Übertragungsneztbetreibern ist hoch. Um so wichtiger ist eine detaillierte Analyse des Ist-Zustandes der Schaltanlagen und eine Abschätzung der Restlebensdauer ihrer Betriebsmittel.



Die verschiedenen Arten von Schaltanlagen, wichtige Aspekte der Projektierung sowie aktuelle Entwicklungen bei Hochspannungs-Schaltanlagen bilden den Schwerpunkt der Tagung "Hochspannungsschaltanlagen" am 9.11. - 10.11.2016 in Essen. Die seit vielen Jahren durchgeführte Tagung hat dabei zu einem Treffpunkt der Branche entwickelt.



Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse-Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unter-stützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Partner der RWTH Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.

