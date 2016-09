Weltkindertag - 2016 bereits 27 Heranwachsende ertrunken / Für mehr Wassersicherheit: Die DLRG bringt ihrem Kind das Schwimmen bei (FOTO)

Zum morgigen Weltkindertag appelliert die Deutsche

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), sich verstärkt für die

Schwimmfähigkeit unserer Schützlinge einzusetzen. Bereits im

Frühsommer haben die Lebensretter reagiert, sagt DLRG Präsident

Hans-Hubert Hatje: "In diesem Sommer haben wir kurzfristig Baderegeln

als Piktogramme erstellt und den Kommunen wie Städten kostenlos zur

Verfügung gestellt. Zudem haben wir unsere Baderegeln erfolgreich

über social media beworben."



Die Schwimmfähigkeit im Teufelskreis: Schwimmbäder schließen da

den Kommunen das Geld fehlt. Schwimmen lernen vor Ort geht daher

oftmals nicht und in der Folge können zahlreiche Kinder sowie

Jugendliche nicht sicher baden. Sicherlich auch ein Grund, weshalb in

diesem Jahr fast 27 Heranwachsende in Teichen, Seen und anderen

Gewässern ertrunken sind. "Diese Zahl ist darüber hinaus das Ergebnis

vielfacher Ausfälle von Schwimmunterricht an den Schulen", so

Hans-Hubert Hatje. Die DLRG arbeitet mit ihrem Partner NIVEA gegen

diesen Trend: Beispielsweise mit dem Kindergartenprojekt und dem

anschließenden Schwimmen lernen mit NIVEA oder auch der Kampagne

'Seepferdchen für alle' werben sie für das Schwimmenlernen.



Die DLRG wirkt dagegen: Seit über 100 Jahren ist die gemeinnützige

Organisation bundesweit Partner für die Schwimmausbildung. Jährlich

nehmen die 36.000 Ausbilder bei über 60.000 Kindern Seepferdchen und

Bronze-Abzeichen ab. Gemeinsam mit Grundschulen bieten etliche

Ortsgruppen der DLRG sogar Arbeitsgruppen während der

Unterrichtszeiten an. Hatje: "Wir haben bundesweit über 2000

Gliederungen. Unsere Ausbilder wecken die Freude am Wasser und

qualifizieren Kinder zu sicheren Schwimmern."



Über die DLRG



Die DLRG ist mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern und Förderern die

größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer



Gründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen

vor dem Ertrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Joachim

Gauck. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und

Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2015 hat sie

über 22 Millionen Schwimmprüfungen und weit über viereinhalb

Millionen Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000

Gliederungen leisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr gut sieben

Millionen Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland.

Die Kernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- und

Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie

der Wasserrettungsdienst. Rund 48.000 Mitglieder wachen jährlich mehr

als zwei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und

Wassersportlern.







