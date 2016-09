neues deutschland: Parteienforscher Neugebauer: Inhaltlich gute Chancen für Rot-Rot-Grün in Berlin - eher personelle Hindernisse

(ots) - Der Parteienforscher Gero Neugebauer sieht gute

Chancen, dass eine Regierungskoalition aus SPD, LINKE und Grünen in

Berlin gelingen wird. »Ich sehe bei diesen Parteien keine Position,

die so dogmatisch verfestigt ist, dass man sich nicht einigen

könnte«, sagte er der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues

deutschland« (Dienstagsausgabe). Es gebe bei den drei Parteien eine

Reihe von Gemeinsamkeiten - insbesondere in Bereichen, auf die es den

Wählern ankomme: soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Bildungswesen,

Verkehr.



Statt inhaltlichen Hindernissen sieht Neugebauer eher personelle:

»Einige Akteure können sich bislang kaum vorstellen, mit den anderen

etwas zu tun zu haben. Notwendig ist hier erstens Respekt voreinander

und zweitens die Bereitschaft deutlich zu machen, dass man zu

Ergebnissen kommen will«, sagte Neugebauer. Klar sei auch: »Jede

Partei muss auch zu einem Kompromiss fähig sein.« Neugebauer lehrt am

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität

Berlin.



Nicht zuletzt die hohe Zahl an Wählern, die bis zuletzt

unentschlossen war, welcher Partei sie ihre Stimme geben werde, habe

gezeigt: »Die traditionelle Parteibindung spielt von Wahl zu Wahl

eine geringere Rolle.« Es gebe immer noch »den harten Kern und die

Witwenschlepper, Männer oder Frauen, die das wählen, was ihre

Ehepartner gewählt haben, auch wenn die schon längst tot sind«.

Zunehmend werde den Wählern aber wichtiger, ob sie den Parteien

zutrauen, »die Probleme hier in der Stadt am besten angehen« zu

können. Auch werde stärker auf die einzelnen Kandidaten geschaut.







