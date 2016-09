GIG eröffnet Kompetenzzentrum in Nürnberg

GIG Technologie& Gebäudemanagement GmbH

(firmenpresse) - Die GIG Unternehmensgruppe wurde als Innovations-Start-up für Komplett-Facility Management im Jahr 1998 von Torsten Hannusch gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Der Facility Management-Spezialist ist deutschlandweit an über 120 Standorten in den Geschäftsbereichen Pharma, Chemie, Industrie, Wohnimmobilien, Büro- und Gewerbeimmobilien tätig.



Zur Verstärkung seiner Aktivitäten im süddeutschen Raum eröffnet das Unternehmen nun einen neuen Standort in der Thurn-und-Taxis-Straße in Nürnberg und bietet damit nun auch hier die komplette Leistungspalette des technischen Gebäudemanagement, ergänzt um Facility Services, Standortmanagement und Energieservices.



In Nürnberg direkt betreut das Unternehmen bereits den Aircampus, eine Technologie- und Gewerbeimmobilie, mit einer Hauptnutzfläche von 53.000 qm. Zu den Mietern am Standort gehören unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Onlinehandel, Automobilzulieferindustrie und Softwareentwicklung. Die GIG hat bereits den gesamten Prozess der Umwandlung des AirCampus vom single- zum multiuser-Standort begleitet. Zu den Leistungen am Standort gehören die Instandsetzung mit 24h-Bereitschaft, die Wartung aller technischen Anlagen, die Betriebsführung der gesamten Gebäudetechnik, die Reinigung, die Grünanlagen- und Grauflächenpflege, der Winterdienst sowie Sicherheitsdienstleistungen und Empfangsdienste.





