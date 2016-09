DVB-T-Sender am Standort Langenberg wird am 21. September 2016 kurzzeitig abgeschaltet

(ots) -

Wegen Reparaturarbeiten an der Flugwarnbeleuchtung am Sender

Langenberg wird der DVB-T Empfang am 21.09.2016 zwischen 11:00 Uhr

und 11:30 Uhr zeitweise unterbrochen sein.



Sollten die Arbeiten aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich

sein, ist der 22.09.2016 als Ausweichtermin vorgesehen.





Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:



Fernsehen

DVB-T Kanal 25 (WDR Do/E, MDR, NDR, SWR)

DVB-T Kanal 48 (Das Erste, arte, phoenix, einsfestival)

DVB-T Kanal 29 (RTL, RTL2, Super RTL, VOX)

DVB-T Kanal 52 ( Eurosport, RTL Nitro, Sixx, Tele5)

DVB-T Kanal 55 (Kabel 1, N24, ProSieben, Sat1)

DVB-T Kanal 35 (ZDF, 3Sat, zdf info, zdf neo, KiKa)

DVB-T Kanal 46 (WDR D /Dui/ Wu, MDR, NDR, SWR)

DVB-T2 HD Kanal 43 (ARD , ZDF , RTL ,Sat1 , Pro Sieben, VOX)







