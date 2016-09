The QUEEN Night - die Musik-Show - Hanau - Amphitheater - 24. August 2017 - 19.30 Uhr. Aufgrund des erneut sensationellen Erfolgs auch 2017 wieder:

Alle QUEEN-Hits live - www.queen-night.de - Karten bundesweit bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

(LifePR) - The QUEEN Night zeigt die musikalische Erfolgsstory der Gruppe QUEEN von den Anfängen bis zum Tod von Freddie Mercury. Erstklassige Künstler präsentieren eine faszinierende Bühnenshow rund um diesen Mythos. Dabei hat der einzigartige Frontmann der QUEEN Night eine derart verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vorbild Freddie Mercury und beherrscht dazu dessen Stimmspektrum so perfekt, dass der Besucher das Gefühl hat, Freddie stände auf der Bühne. Die anderen QUEEN-Mitglieder werden von ausgezeichneten Profis gespielt.

Bis ins letzte Detail interpretierte Songs, Requisiten, sowie faszinierende Lichteffekte bringen die phantastische Atmosphäre der legendären QUEEN-Konzert-Shows zurück. Hit um Hit erzählen von den Stationen der Mega-Gruppe: Radio Gaga, Show Must Go On, We Are The Champions, I Want It All, We Will Rock You, It?s A Kind Of Magic, Friends Will Be Friends, Don?t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, Who Want?s To Live Forever, The Great Pretender und viele mehr.

Eine musikalische Zeitreise durch das bombastische Kunstwerk der Band QUEEN!

Ein Abend der Superlative - ein besonderes Erlebnis!

The QUEEN Night ist absolut live - exzellente Musiker garantieren originalen QUEEN Sound.

http://www.queen-night.de



Das Veranstaltungsbüro wurde 1987 von Roland Halbauer gegründet. Das Einzelunternehmen organisiert seither Konzerte und Gastspiele vorallem im süddeutschen Raum. Das Veranstaltungsbüro ist für die gesamte Abwicklung und die örtliche Organisation der Veranstaltung verantwortlich. Die Pressearbeit und der Kartenvertrieb gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich des Unternehmens. www.vh-konzerte.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Veranstaltungsbüro wurde 1987 von Roland Halbauer gegründet. Das Einzelunternehmen organisiert seither Konzerte und Gastspiele vorallem im süddeutschen Raum. Das Veranstaltungsbüro ist für die gesamte Abwicklung und die örtliche Organisation der Veranstaltung verantwortlich. Die Pressearbeit und der Kartenvertrieb gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich des Unternehmens. www.vh-konzerte.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

VH-Konzerte

Datum: 19.09.2016 - 16:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1401998

Anzahl Zeichen: 1884

Kontakt-Informationen:

Firma: VH-Konzerte

Stadt: edberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung