Neues Etikett zum automatischen Anbringen verbessert die Kontinuität in der Herstellung im elektronischen Bereich

(PresseBox) - Brady bietet ein neues, hochleistungsfähiges und äußerst zuverlässiges Polyimid-Etikett für Traceability-Anwendungen. Das Etikett lässt sich automatisch anbringen, ermöglicht eine hohe Genauigkeit und Etikettenabnahmegeschwindigkeit und sorgt so für mehr Kontinuität in der Herstellung.

Äußerst zuverlässig

Das Brady B-7727 Polyimid-Etikett zum automatischen Anbringen wurde speziell entwickelt, um ein Austreten von Klebstoff zu verhindern - ein häufiges Problem bei automatischen Applikationssystemen.

Unter extremen Bedingungen kann es zum Austreten von Klebstoff kommen. Dies reduziert die Zuverlässigkeit von automatischen Etiketten-Applikationssystemen und kann schlimmstenfalls zu einem ungeplanten Produktionsstopp führen. Bei dem neuen Traceability-Etikett zum automatischen Anbringen ist das Risiko von austretendem Klebstoff äußerst gering. Deshalb ermöglicht das Etikett eine höhere Genauigkeit und Etikettenabnahmegeschwindigkeit und verbessert so die Herstellungskontinuität.

Anwendungen

Das neue B-7727 Traceability-Etikett zum automatischen Anbringen eignet sich perfekt für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten vor der Verarbeitung. Das Etikett ist beständig gegen hohe Temperaturen und extreme Reinigungsverfahren mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Es lässt sich gut mit automatischen Applikationssystemen einsetzen, sowohl bei der Oberflächenbestückung als auch bei der Durchstecktechnik. Das weiß glänzende B-7727 Polyimid-Etikett kann auf der Oberseite und der Unterseite von Leiterplatten angebracht werden.

Drucken und Anbringen direkt vor Ort

Das B-7727 Traceability-Etikett zum automatischen Anbringen kann problemlos mit dem BSP?61 Druckapplikator-System, dem ALF-Etikettenspender und anderen automatischen Applikationssystemen eingesetzt werden. So verfügen Herstellungsbetriebe direkt vor Ort über eine zuverlässige, flexible und für hohe Temperaturen geeignete Traceability-Lösung. Das B-7727 Etikett gehört zur UltraTemp? Series von Brady, die nun 10 speziell für Traceability-Anwendungen entwickelte Polyimid-Etiketten umfasst, die sich alle durch eine hohe Hitzebeständigkeit auszeichnen.



Wenn Sie ein Muster oder Produktspezifikationen wünschen, kontaktieren Sie Brady, indem Sie eine E-Mail an emea_request(at)bradycorp.com senden.



Die Brady Corporation ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten. Die Produkte von Brady steigern Sicherheit, Produktivität sowie Leistung und umfassen hochwertige Etiketten, Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme und Software. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat Kunden in den verschiedensten Branchen, wie Elektronik, Telekommunikation, Fertigung, Baugewerbe, Bildungswesen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und viele andere. Brady hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigte zum 1. August 2014 ca. 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz von Brady im Jahr 2014 betrug etwa 1,23 Milliarden US-Dollar. Brady wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BRC gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bradycorp.com.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Brady Corporation ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten. Die Produkte von Brady steigern Sicherheit, Produktivität sowie Leistung und umfassen hochwertige Etiketten, Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme und Software. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat Kunden in den verschiedensten Branchen, wie Elektronik, Telekommunikation, Fertigung, Baugewerbe, Bildungswesen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und viele andere. Brady hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigte zum 1. August 2014 ca. 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz von Brady im Jahr 2014 betrug etwa 1,23 Milliarden US-Dollar. Brady wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BRC gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bradycorp.com.





Dies ist eine Pressemitteilung von

BRADY GmbH

Datum: 19.09.2016 - 16:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1402000

Anzahl Zeichen: 3421

Kontakt-Informationen:

Firma: BRADY GmbH

Stadt: Egelsbach





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung