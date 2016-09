Das Erste: Schlagerparty im Studio

"Wer weiß denn sowas?" - Kai Pflaume moderiert das schlaue Wissensspiel mit Bernhard Hoëcker und Elton

(ots) - Mittwoch, 21. September 2016, 18:00 Uhr im Ersten



Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch, 21. September 2016 zwei ganz

besondere Schlagersängerinnen: Kai Pflaume begrüßt Christin Stark und

Laura Wilde beim schlauen Wissens-Quiz "Wer weiß denn sowas?" im

Studio. An der Seite ihres Teamchefs Bernhard Hoëcker tritt Sängerin

Christin Stark zum großen Schlagerduell an und grübelt unter anderem

auch über eine tierische Frage nach:



Die in der Antarktis lebenden Eselspinguine koten ihre Nistplätze vor

der Brutsaison ein, ...?



a) damit eine nährstoffreiche Unterlage für den Nachwuchs entsteht

b) um den Nistplatz frühzeitig zu reservieren

c) damit der Schnee schneller schmilzt



Ob ihr die Erfahrung mit dem Revierverhalten ihrer beiden Hunde

bei der Lösung hilft? Welche Tricks ihre Gegnerin Laura Wilde zur

Motivation von Teamchef Elton auf Lager hat, erfahren die Zuschauer

bei "Wer weiß denn sowas?" am Mittwoch um sechs im Ersten.







