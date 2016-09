Peter Maffay setzt für Tabaluga 2016 auf Top Choreograph Alex Burgos

Choreograph Alex Burgos macht Tabaluga und seinen Freunden Beine



Im Herbst 2016 ist es wieder soweit: Tabaluga, der kleine, grüne Drache erlebt ein neues Abenteuer auf der Bühne. Wieder einmal haben Peter Maffay mit seiner Band und Team ein Rockmärchen für Fans und Familien als Musical auf die Beine gestellt. Aber wie gelingt es eigentlich, Tabaluga und seine Freunde auf der Bühne auch tänzerisch zum Leben zu erwecken? Peter Maffay und Regisseur Rufus Beck setzen hierfür schon zum zweiten Mal auf den Choreographen Alex Burgos, um „Grünland“ choreographisch Leben einzuhauchen.



Choreograph Alex Burgos für Tabaluga Es lebe die Freundschaft

(firmenpresse) - Wichtigste Tabaluga-Inszenierung für Peter Maffay

Am 7. Oktober ist Premiere in der Barclaycard Arena in Hamburg: Nach intensiven Proben startet die große Tabaluga-Tour „Es lebe die Freundschaft“, die insgesamt durch 18 Städte in Deutschland reist und am 17. Dezember in Zürich endet. Nachdem der beliebte grüne Drache mit seinen Freunden bereits eine „Reise zur Vernunft“ hinter sich hat und das „Geheimnis der Zeit“ entdeckte, erwartet die Zuschauer nun eine Geschichte über Werte: „Es lebe die Freundschaft“ heißt es dieses Mal, wenn sich der Bühnenvorhang öffnet.



Für Peter Maffay persönlich ist diese Tabaluga-Inszenierung die wichtigste, die er je gemacht hat. Die Kernbotschaft ist aktueller, denn je. Sie lautet: „miteinander anstatt gegeneinander“. Wesentlicher Tenor dabei ist, wie man Freundschaft lebt und sie empfindet. Erneut erfahren die Zuschauer, wie Tabaluga und seine Freunde ein Abenteuer meistern. Die Tabaluga-Fans werden dabei nicht nur in eine wunderbare Welt der Fantasie entführt, sondern sie lernen auch auf spielerische und musikalische Weise wertvolle Dinge fürs Leben und das Miteinander.



Choreographie zu 20 Songs für ein 22-köpfiges Ensemble

Insgesamt haben Peter Maffay und seine Band 20 Songs für das neue Musical „Es lebe die Freundschaft“ komponiert. Wie bereits zuvor, stehen auch dieses Mal prominente Gastsänger auf der Bühne. Im 22-köpfigen Ensemble sorgen u.a. Uwe Ochsenknecht und Heinz Hoenig für emotionale Auftritte und Gänsehaut. Auf dem Album zum aktuellen Musical lassen es sich u.a. Udo Lindenberg und Tim Bendzko nicht nehmen, den Freunden von Tabaluga ihre Stimme zu verleihen.

Was aber wäre ein Musical ohne die Performances der Sänger und Tänzer auf der Bühne? Denn neben der Musik, starken Stimmen und außergewöhnlichen Kostümen ist der Tanz ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Musicals, um Gefühle und Inhalte auszudrücken. Damit bei Tabaluga und seinen Freunden auch jeder Schritt sitzt, ist der bekannte Choreograph Alex Burgos aus Köln mit New Yorker Wurzeln an Bord und wesentliches Team-Mitglied in der Tabaluga-Familie. Bereits zum zweiten Mal studiert er mit dem 22-köpfigen Ensemble jede Bewegung und Geste zu den einzelnen Songs ein. Aktuell laufen die Proben in Lingen.



Mit von der Partie: Uwe Ochsenknecht, Schauspieler und Sänger. Er gibt sich vertrauensvoll in die Hände des Choreographen: „Mit Alex zu arbeiten, ist ein großer Spaß. Er weiß genau, was er will, und es ist eine große Freude für mich, von ihm zu lernen. Ich weiß genau, was er erreichen möchte – das ist allerdings manchmal nicht so einfach, da ich ja kein professioneller Tänzer bin!“



Amerikanischer Optimismus trifft auf deutsche Gründlichkeit

Regisseur Rufus Beck hat mit Alex Burgos bereits bei drei großen Produktionen zusammengearbeitet. Für ihn vereint der Amerikaner Burgos, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt und arbeitet, die besten Tugenden aus beiden Welten: „Alex hat gleichzeitig den amerikanischen Optimismus, die positive Grundeinstellung, innovative Neugier und dazu die deutsche Gründlichkeit, Genauigkeit, Präzision, Biss und Pünktlichkeit,“ berichtet Beck. Für den Tabaluga-Regisseur ist klar, dass weitere gemeinsame Projekte folgen werden. Wichtig dabei ist vor allen Dingen auch die Freude an der gemeinsamen kreativen Arbeit. Der Tabaluga-Regisseur schwärmt weiter: „Ein Arbeitstag mit Alex beginnt und endet mit einem Lächeln“.



Lustig betonte Schritte für die Musical-Darsteller

Insgesamt hat Burgos fünf Wochen an der Choreographie gearbeitet. Bevor mit der eigentlichen Probe auf der Bühne begonnen werden kann, hat sich der Choreograph und Tänzer zunächst intensiv mit dem Inhalt des Musicals beschäftigt. Jeder einzelne Song der insgesamt 20 Titel wird inhaltlich auseinander genommen – jeder Satz, jede Botschaft ist hier für die Ausarbeitung der einzelnen Choreographien wichtig. „Nur dann, wenn die Tanzperformances der einzelnen Akteure sowohl inhaltlich als auch visuell zur Melodie der Musikstücke passen, kommen die Botschaften beim Zuschauer an“, so Burgos.

Dabei setzt der Choreograph, der selbst auch als Tänzer gearbeitet hat und u.a. schon für Michael Jackson auf der Bühne stand, auf spielerisch leichte und starke, visuelle Tanzeinlagen der Musicaldarsteller. Ihm ist wichtig, dass bei Tabaluga vor allem lustig betonte Schritte zu sehen sind. Immer wieder ist die Erarbeitung einer überzeugenden und emotionalen Choreographie eine neue Herausforderung. Alex Burgos erläutert: „ Gerade bei den Tabaluga-Charakteren ist die Ausarbeitung der einzelnen Schritte anspruchsvoll. Wir haben es hier nicht nur mit Menschen zu tun, sondern auch mit Menschen, die Tier-Charaktere darstellen und deren Kostüme teilweise sehr groß sind. Jede Tanzeinlage muss also auch für die Darsteller zu meistern sein.“ Dem Choreographen ist es darüber hinaus wichtig, dass seine Kreation in sich zur Story auf der Bühne wird.



Professionelle Ausbildung in den USA und jahrelange Tanz- und Musicalerfahrung

Was umsetzbar für die Tabaluga-Akteure ist, kann Alex Burgos bestens beurteilen. Als Darsteller sammelte er auf der Bühne viele wertvolle Erfahrungen. Unter anderem wirkte er bei „Starlight Express“ mit. Als Choreograph und Stage Director ist Burgos seit vielen Jahren tätig. Auch das Musical „Yakari – Freunde fürs Leben“ steht auf seiner Referenzliste. Die Bereiche Dance, Ballett, Modern, Jazz, Street Funk und im Speziellen der Bereich Choreographie hat der gebürtige New Yorker von der Pike auf gelernt. An der berühmten Alvin Ailey School in Amerika studierte er alle wichtigen Fächer. Hinzu kam ein Studium für Stage Direction, Theater und Show Production an der Fordham University in New York.



Burgos` Persönlichkeit und Projekte begeistern Maffay

Bevor es zu der Zusammenarbeit mit Alex Burgos kam, hatte Peter Maffay bereits einige Arbeiten des Top-Choreographen gesehen, die ihn beeindruckt haben. Regisseur Rufus Beck schließlich stellte Burgos und Maffay einander persönlich vor. „In diesem ersten Meeting“, erinnert sich der Musiker, „ wollte ich meinen Instinkt entscheiden lassen. Ich war neugierig auf die Person, den Menschen Alex Burgos, wenn er mir gegenübersitzt.“ Peter Maffay war nach diesem Kennenlernen begeistert von der Persönlichkeit des Choreographen: „Alex hat eine besondere Art an sich, die angenehm ist – einfach ein sympathischer Mensch. Entscheidend für die professionelle Zusammenarbeit war aber vor allem auch, dass er ein Leader ist, ein Mann, der eine Mannschaft gut führen kann.“ Für Maffay war dieses Treffen eine gute Begegnung, wie er heute noch gerne erzählt. Für jemanden wie Peter Maffay, für den Tabaluga eine entscheidende Rolle in seinem Leben spielt, war allerdings im Besonderen wichtig, dass der Choreograph sich mit der Philosophie von Tabaluga identifiziert. „Alex war vorbereitet auf unser Meeting. Er hatte sich mit dieser Welt vertraut gemacht. Und wichtig für den Start unserer Zusammenarbeit war, dass er die Tabaluga-Welt, die Charaktere und vor allem die Tabaluga-Werte versteht, „ erzählt Maffay. Und ergänzt: „ Alex ist ein guter Griff gewesen.“



Einen Monat lang probt Alex Burgos nun intensiv mit dem Tabaluga-Team auf der Bühne, bis dann spätestens am 7. Oktober 2016 rechtzeitig zur Premiere in Hamburg alle Schritte sitzen. Dann beginnt das neue Abenteuer des kleinen, grünen Drachens, wenn Tabaluga und seine Freunde auch tänzerisch zum Leben erweckt werden.









