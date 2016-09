Kochshow mit fairem Bio-Duftreis aus Thailand / Vitoon Panyakul von Green Net und Ayurveda-Koch Volker Mehl kochen mit fairem Jasminreis "Hom Mali" (FOTO)

Wie Fairer Handel thailändischen Bio-Reisbauern einen Marktzugang

verschafft und zum Klimaschutz beiträgt, das hat die Fair

Handelsorganisation GEPA heute mit einer Kochshow im Rahmen der

bundesweiten Fairen Woche vorgestellt. Vitoon Panyakul,

Geschäftsführer der GEPA-Partnerorganisation "Green Net" sowie

Ayurveda-Koch und Kochbuchautor Volker Mehl bereiteten gemeinsam ein

vegetarisches Thai-Duftreis-Curry mit gefüllten Zucchini und

Kokossauce sowie als Dessert einen süßen Reissalat zu. Vor Gästen aus

Medien, Weltläden und der Wuppertaler Politik berichtete Vitoon

Panyakul in der Baumschen Villa über die Bedeutung des fairen

Jasmin-Reis "Hom Mali" sowie die Arbeit der Kooperative Green Net als

Bio-Pionier. Volker Mehl erklärte, warum Reis in der Küche des

Ayurveda eine besondere Rolle spielt und er den Fairen Handel

unterstützt. "Reis ist zusammen mit Hülsenfrüchten traditionell eine

der Haupt-Energiequellen der ayurvedischen Ernährung. Die GEPA

vereint das, was immer mehr Menschen wollen: hochwertige Produkte,

die fair sind, von denen man weiß, wo sie herkommen und dass auch die

Produzenten davon profitieren", so der engagierte Koch.



"Ich sehe Fairen Handel als Partner, als Freund. Die

Zusammenarbeit ist mehr als ein Geschäft. Wir glauben fest daran,

dass wir zusammenarbeiten für eine bessere Welt, für die Farmer", so

Vitoon Panyakul. Green Net als lokale Organisation und Kooperative

wurde vor 23 Jahren gegründet, um Kleinbauern zu unterstützen.

Ökologischer Anbau und Fairer Handel sind die wichtigsten Prinzipien.

"Damals fing die Zusammenarbeit mit der GEPA mit einer kleinen Menge

Reis an, und jetzt sind es ca. 60 Tonnen Bio-Reis im Jahr." Nach

Erfahrung des Agrar- und Wirtschaftswissenschaftlers ist die

ökologische Landwirtschaft für Kleinbauern der einzig wirksame Weg:

"Bio-Anbau hat das Potential, die Welt vor dem Klimawandel zu



schützen. Denn wir bearbeiten den Boden, kümmern uns um die Pflanzen

und das Ökosystem. All das macht die Reispflanzen weniger anfällig

für Trockenheit und Klimaveränderungen." Außerdem konnte Green Net

den Bauern bei Ernteausfällen eine Entschädigung zahlen. Vitoon

Panyakul: "Den Engagierten hier in Deutschland danke ich für ihre

Unterstützung des Fairen Handels in den letzten Jahrzehnten!"



"Wie man Wirtschaft und Ethik verbinden kann, zeigt die GEPA als

Wuppertaler Fair Trade-Pionier schon seit über 40 Jahren. Unsere

Kooperation mit Green Net ist ein Beispiel dafür. Produkte wie der

Bio-Reis aus Thailand sind für uns eine wichtige Bereicherung unseres

Lebensmittelsortimentes", erklärte GEPA-Geschäftsführer Matthias

Kroth. "Verbraucherinnen und Verbraucher haben damit die Möglichkeit,

etwa zusammen mit unserer Kokosmilch, Chutneys oder Rosinen die

,Küchen der Welt' auf den Tisch zu holen und gleichzeitig

Absatzchancen für Kleinbauern zu fördern."



Bezugsquellen Reis: Ein-Kilo-Variante vor Ort verpackt Den fairen

und geschliffenen Bio-Reis "Hom Mali" der GEPA gibt es zum Beispiel

in der Ein-Kilo-Variante - vor Ort in Thailand verpackt. In der Green

Net-eigenen Verpackungsfabrik erhalten die Reisbauern weitere

Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten. Denn alleine vom Reisanbau und

-verkauf können die meisten wirtschaftlich nicht überleben.



Sowohl die ungeschliffene als auch die geschliffene Variante gibt

es auch noch im 500-Gramm-Päckchen. Für 3,49 Euro pro 500 Gramm und

5,49 Euro für die Kilopackung ist der Reis in den Weltläden, im

Lebensmittel- und Biohandel sowie im GEPA-Onlineshop unter

www.gepa-shop.de erhältlich.



Aktueller Film zu Green Net



Unter www.gepa.de/film-green-net ist ein aktueller Film der GEPA

über Green Net zu finden. Bio-Reisbauern erzählen, warum ökologischer

Anbau für sie wichtig ist und wie der Faire Handel sie unterstützt.

Das Filmmaterial ist für Medien auch als Cleanfeed erhältlich.



GEPA-Rundreise und Faire Woche



Zur Fairen Woche war Vitoon Panyakul auf Einladung der GEPA auf

einer Rundreise durch Deutschland unterwegs - unter anderem in

Weltläden und bei der Eröffnungsveranstaltung der Fairen Woche am 16.

9. 2016. Gefördert wurde der Besuch aus Mitteln des Kirchlichen

Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst, MISEREOR sowie ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ).



Informationen und Veranstaltungen zur bundesweiten Fairen Woche

vom 16. bis 30. 9. 2016 finden sich unter www.fairewoche.de



Als Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 40 Jahren für

Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größte

europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial

engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und

Europa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben

die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR,

Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend

in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihre

Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA

vielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim Deutschen

Nachhaltigkeitspreis 2014 als "Deutschlands nachhaltigste Marke";

gleichzeitig wurde sie dabei unter die Top 3 der nachhaltigsten

Kleinunternehmen (bis 499 Mitarbeiter) gewählt. Außerdem hat sich die

GEPA nach dem neuen Garantiesystem der WFTO prüfen lassen.



Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein

unter www.gepa.de



Mitgliedschaften:

- World Fair Trade Organization (WFTO)

- European Fair Trade Association (EFTA)

- Forum Fairer Handel (FFH)







