Kompostierbare Bio Glühweinbecher für ein nachhaltiges Weihnachtsgeschäft

Pack4Food24.de bietet seinen Kunden in diesem Jahr eine absolute Neuheit für den umweltfreundlichen Verkauf von Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle, usw. im vorweihnachtlichen Saisongeschäft.

Bio Glühweinbecher bei Pack4Food24.de

(firmenpresse) - Der Sommer hat sich zwar noch einmal mit einigen schönen Tagen von seiner besten Seite gezeigt, aber traditionell beginnt für Gastronomen, Schausteller, Imbissbetreiber und Einzelhändler im September bereits die Vorbereitung für das Weihnachtsgeschäft.

Ein Hauptprodukt das sicher in keinem gastronomischen Angebot fehlen darf ist sicher der Glühwein, bzw. seine regionalen Verwandten. Auch wenn auf Weihnachtsmärkten nach wie vor oft auf Mehrwegbecher Keramik, Porzellan,Ton, usw. zurückgegriffen wird, ist es mancherorts aber auch praktischer und vor allem günstiger praktische Einweg Glühweinbecher zu nutzen.

Auch hier geht der Trend mehr und mehr hin zu umweltfreundlichen Lösungen, teilweise werden diese von den marktbetreibenden Kommunen, Städten oder Unternehmen sogar vorausgesetzt.

In der Vergangenheit hat es gerade beim Glühweinverkauf an nachhaltigen Einwegbechern gemangelt, aber seit diesem Jahr bietet der Thüringer Verpackungsprofi Pro DP Verpackungen in seinem Sortiment, welches auf www.pack4food24.de auch online bestellt werden kann, einen kompostierbaren Bio Glühweinbecher an.

Der Becher besteht aus stabilem Hartpapier aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welches für Dichtigkeit und Lebensmittelsicherheit mit dem Bio Kunststoff PLA beschichtet wurde, welcher im weitesten Sinne aus Milchsäure hergestellt wird. Dies spricht zusammen mit der Fertigung in Deutschland, wodurch auch kurze Transportwege realisiert werden können, und einem geeichten Füllstrich für einen gesetzlich konformen und nachhaltigen Einsatz im weihnachtlichen Glühweinverkauf.







Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



