Flexible Kläranlage für Alpengaststätte

Eine Alpengaststätte in 1.189 Metern Höhe, benötigte eine biologische Kleinkläranlage mit flexiblen Anforderungen.

BioDisc®

(firmenpresse) - Die Gaststätte Kneifelspitze in Berchtesgaden auf 1,189 Meter Höhe in den Alpen, benötigte aufgrund des erhöhten Wochenendbetriebs eine Kläranlage, die Unter- und Überlasten verlässlich ausgleicht.



Auch war es wichtig, dass die Gäste das System weder hören noch riechen. Zudem sollte der Gastwirt die Anlage ohne großen Aufwand im Winter stilllegen können.

Die Kingspan Klargester BioDisc® verfügt über ein patentiertes Zuflussausgleichssystem, das all die Anforderungen erfüllt.

Die Betreiber des Berggasthofes haben sich für die Kingspan BioDisc® entschieden, da diese die Anforderungen in allen Punkten erfüllt. Die Biologische Kläranlage wurde anschlussfertig direkt an den Standort geliefert, wo sie sich dank ihrer kompakten Bauweise in kürzester Zeit mit kleinen Baufahrzeugen einbauen ließ.

Die erzielte Reinigungsleistung (CSB) beträgt weniger als 90 mg/l und entspricht daher der Ablaufklasse N.

BioDisc® Kläranlagen nutzen die Biorotortechnologie (RBC). Dieses Klärsystem reinigt das Abwasser mit langsam drehenden Scheiben kontinuierlich und ohne Eingriffe des Betreibers. Der Scheibentauchkörper verfügt über ein spezielles Zuflussausgleichssystem, um Über- und Unterlasten auszugleichen. Überdies ist er unempfindlich gegen Reinigungs- und Waschmittel.



Ausstattung und Vorteile der Kleinkläranlage:

• Keine Prozesswartung erforderlich

• Einfache Mechanik

• Selbstregelnder bakteriologischer Vorgang

• Durch das Zuflussausgleichssystem kann die Leistung der Anlage reguliert werden

• In Übereinstimmung mit EN 12255 und DIBt Zulassungen Z-55.51-465 (Ablaufklasse C), Z-55.51-641 (Ablaufklasse N) und Z-55.51-642 (Ablaufklasse D)

• Geringer Druckverlust

• Die Rücklaufschlammpumpe im Nachklärbecken steigert die Leistung. Die Schlammrückführung kann so eingestellt werden, dass saisonbedingte Zufluss Schwankungen abgepuffert werden.

• Keine Geruchs-, Fliegen- oder Umweltbelästigungen

• Geräuschloser Betrieb





Kingspan ist Teil der Kingspan Group PLC, einem der weltweit führenden Anbieter von Hochleistungs-Bauprodukten für die Bauindustrie und ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 80 Standorten.



Kingspan bietet mit über 60 Jahren Erfahrung, voll kompatible, zuverlässige und energiesparende Wasseraufbereitungssysteme für jeden Zweck. Sicherheit, Qualität und Kundenservice stehen bei uns im Mittelpunkt. Ob im privaten, kommerziellen oder Industriellen Bereich, wir haben eine individuelle, umweltfreundliche Lösung für Ihre Anforderungen.



Unser Sortiment reicht von biologischen Kläranlagen und Kleinkläranlagen, zu Öl-/ Benzinabscheidern bis hin zu Regewassertanks und Pumpstationen.

Kommentare zur Pressemitteilung