CTT bringt neuen zertifizierten Storage-Server auf den Markt

Server Zero One Blue

(firmenpresse) - München - Das IT-Unternehmen CTT Computertechnik AG (https://www.ctt.de/) verkauft seit Mitte August einen von Open-E zertifizierten Storage Server. Der sogenannte Zero One Blue J24S-D arbeitet in Verbindung mit der Storage Software JovianDSS von Open-E. Das System kann individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden und empfiehlt sich insbesondere für File-Server, Web-Server und Media-Streaming.





Einfache und intuitive Datenverwaltung



"In Verbindung mit der Server-Software Jovian DSS von Open-E können wir unseren Kunden ein Speichersystem anbieten, dessen Verwaltung nicht nur einfach und intuitiv ist. Das System erlaubt nahezu unbegrenzte Kapazitäten für Vervielfältigungen bis zu einem Volumen von einem Zetabyte", erklärt Günther Kalina, Firmeninhaber von CTT. Thin Provisioning ermöglicht zudem die physische Speichererweiterung, ohne dabei das System abschalten zu müssen.

"Als einer der wenigen autorisierten Partner von Open-E Storage-Lösungen können wir den Zero One Blue J24S-D Storage-Server genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden. Das ist eine Besonderheit auf dem Markt, worauf wir besonders stolz sind", so Günther Kalina. Als Hardware kommt die neueste Prozessorgeneration von Intel® im Zero One Blue J24S-D zum Einsatz. Das System ist für besonders hohe IO-Raten konfiguriert und eignet sich für eine Vielzahl von Speicherumgebungen.





Über CTT Computertechnik AG



Die CTT Computertechnik AG wurde im Jahr 1979 von Günther Kalina gegründet. Heute gehört die Firma zu den bedeutendsten IT-Distributions-Unternehmen in Deutschland. Seit 2000 kooperiert CTT mit dem führenden Data Storage Hersteller Open-E. Über dem Betrieb eines Hardwareshops für Computerkomponenten stellt das Servergeschäft die Hauptkompetenz des Unternehmens dar. Zu den wichtigsten Kunden von CTT gehören das Forschungslabor CERN in der Schweiz sowie bekannte Fernseh- und Rundfunkanstalten.





Seit 1979 sind wir ein dynamisches und starkes IT-Distributions-Unternehmen mit dem Schwerpunkt im Storage Bereich. Mit mehr als 36 Jahren Markterfahrung zählen wir zu den etablierten Unternehmen in unserer Branche. Gezielte Kundenorientierung, schnelles Reagieren auf Marktveränderungen und das Engagement unserer Mitarbeiter sind die Grundlage unserer Unternehmensphilosophie.

CTT Computertechnik AG

CTT Computertechnik AG

Roger von Tesmar

Truderinger Str. 240

81825 München

redaktion(at)ctt.de

089 - 420 900 90

https://www.ctt.de/



CTT Computertechnik AG

Roger von Tesmar

München

089 - 420 900 90





