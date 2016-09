Sutton Place von Bond No 9.

(ots) - Wir hier bei Bond No. 9 haben eine

Geschichte von ersten Malen. Sie handelt von unserer, der ersten

Stadt-orientierten Parfümerie, die den Vierteln unserer geliebten

Heimat New York einen eigenen Duft verleiht. Wir haben den ersten

Duft zu Ehren von Konfliktlösung und Toleranz - unseren Bestseller

Scent of Peace - geschaffen sowie den ersten Duft der Finanzen -

Wall Street - und sogar den ersten Shopping-Duft, Madison Avenue. Und

jetzt, ab dem 1. Oktober in den Geschäften erhältlich, möchten wir

Ihnen voller Stolz das weltweit erste und einzige

Diplomaten-Eau-de-Parfum präsentieren, das natürlich nur New York -

der Heimat des UNO-Hauptquartiers - entspringen kann.



Erleben Sie die interaktive Multimedia-Pressemitteilung hier: http

s://www.multivu.com/players/English/7920851-bond-no-9-new-scent-sutto

n-place



Der spezifische Schauplatz für diesen Duft: Sutton Place, die sich

über sechs Karrees erstreckenden schönen Vorkriegsgebäude, die sich

zwischen der 59th Street Bridge und dem UN-Gebäude eng

aneinanderreihen. Die Geschichte dieser ruhigen, abgetrennten,

diskrete Eleganz ausstrahlenden und nahezu geheimen Enklave reicht

bis ins Jahr 1875 zurück, als ein Schifffahrtsmagnat namens Effingham

B. Sutton die ersten Stadthäuser (Brownstones) der Gegend errichten

ließ. Heutzutage haben hier UN-Missionen, Botschafter und Diplomaten

(vor allem der Generalsekretär, der hier seinen offiziellen Wohnsitz

hat) ihr Zuhause, das sich durch ein einzigartiges internationales

Flair und einen unverkennbaren Botschafterstil auszeichnet.



Passend zur traditionellen selbstsicheren, autoritären Rolle des

Mannes in der globalen Diplomatie haben wir dem Duft Sutton Place ein

unverkennbar maskulines Profil verliehen. Dieser genussvolle,

blumige, orientalische Duft befehligender Präsenz lockt mit

Kopfnoten, die einen süß-sauren Cocktail bilden: Zitrusnote der



Bergamotte und Mandarine kombiniert mit pikantem Pfeffer, frischer

und gleichzeitig intensiver schwarzer Johannisbeere und saftiger,

tropischer, aromatischer Ananas. Im Herzen von Sutton Place befindet

sich ein beständiges blumiges Bouquet: verführerischer Jasmin,

betörende Lilien und berauschendes Patschuli. Abgerundet wird der

Duft durch seine kräftigen, klassisch maskulinen Basisnoten: warmer

Amber sowie animalischer Moschus und Leder, veredelt mit einem Schuss

Vanille.



Die Sutton-Place-Flasche ist die erste Flasche im Repertoire von

Bond No. 9, die in der Farbe Braun - einem tiefen, reichhaltigen

zigarrenfarbigen Maduro-Braun - erscheint und hat eine raue

Oberfläche, die an Reptilienhaut erinnert. Vorne und mittig über

dieser Oberflächenstruktur stehen die königlichen aber dezenten

Goldbuchstaben der Beschriftung hervor.



Sutton Place von Bond No. 9 ist in den USA ab dem 1. Oktober 2016

im Handel erhältlich und weltweit ab dem 1. November 2016.



Preis: 100 ml, 350 US-Dollar



www.bondno9.com







