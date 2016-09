Preis für Nachhaltigkeit Ökotabel®-AWARD 2016 verliehen.

Preis für Nachhaltigkeit „Ökotabel®-AWARD 2016“ geht an: Triodos Bank, Rook-Architekten, Ökobon und Premium.

Oliver Unseld (li) von Ökobon empfängt den AWARD von Gerrit Jessen

(firmenpresse) - Im Rahmen des PIER FESTIVALS im Zukunftshafen Frankfurt wurde gestern Nachmittag der erste Ökotabel®-AWARD, dem Preis für Nachhaltigkeit, in vier Kategorien verliehen. Die Gewinner sind: Triodos Bank (Online-AWARD), Ökobon (Produkt-AWARD), Premium (Innovations-AWARD) und Rook-Architekten (Regio-AWARD). Die Triodos Bank wurde in der Kategorie „Online“ für ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Banking ausgezeichnet. Die Bank nimmt als reine Online-Bank mit ethischem Bewusstsein eine Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeit ein.



Über 200.000 Tonnen Thermopapier gehen als Kassenbelege jährlich über deutsche Ladentische. Das neuartige Thermokassenpapier von Ökobon ist nicht nur bisphenolfrei, sondern enthält auch keine anderen chemischen Farbentwickler. Dafür gibt es von uns den AWARD in der Kategorie „Produkt“.



Eine Firma, in der jeder Mensch gleich viel Wert ist. Ganz gleich ob Chef, Einkäufer, Vertriebler oder einfacher Angestellter. Uwe Lübbermann hat mit Premium einen Weg gefunden, ein faires und soziales Arbeitsklima zu schaffen, indem jeder Mitarbeiter gewertschätzt wird. Ein wegweisender Betrieb und für uns klarer Sieger in der Kategorie „Innovation“.



Die Rook-Architekten bauen zur Zeit Frankfurt am Mains erstes Strohballenhaus. Der Baustoff Stroh ist nicht nur günstig, sondern auch voll recyclingfähig, nachwachsend, wohngesund und wärmedämmend. Dafür erhielten die Rook-Architekten den Regio-AWARD. Insgesamt wurden 554 Nominierungen von bewussten Konsument*innen für den Ökotabel®-AWARD 2016 eingereicht.





Initiator und Veranstalter des Ökotabel®-AWARD ist das Start-up Ökotabel® aus Dortmund. Ökotabel® ist das Netzwerk für nachhaltige Unternehmen, Initiativen und Menschen. Im Nachhaltigkeitsportal von Ökotabel® erhalten Verbraucher künftig erstmalig die Möglichkeit, sich umfassend über Unternehmen und deren ökosoziales Engagement zu informieren. So schafft Ökotabel® eine Plattform für bewussten Konsum.

Ökotabel® GbR

Abt. Marketing & Kommunikation

Christian Arzberger

Humperdinckstraße 2

44147 Dortmund



Telefon: 0231 / 586 95 280

Fax: 0231 / 586 95 289



E-Mail: presse(at)oekotabel.de

