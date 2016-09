ebrosia Weinshop in neuem technischen Gewand und Design.

So kauft man Wein heute ein! Günstig. Einfach und Schnell!

Weinshop ebrosia.de im neuen Look and Feel

(firmenpresse) - Nach 15 Jahren verabschiedet sich der ebrosia (http://www.ebrosia.de)Weinshop von seinem eigens entwickelten Shopsystem und wechselt zu der zukunftsweisenden Shopsoftware von Shopware (https://de.shopware.com/). Damit stellt sich der ebrosia Shop auf neue technische Beine, zukunftsweisend und auf die Wachstumsstrategie des Unternehmens ausgerichtet. Daniel Hentschel, IT-Leiter von ebrosia.de: "Die Entscheidung für Shopware war recht schnell getroffen, da wir hier eine agile, leistungsfähige und skalierbare Shoplösung gefunden haben, die sich unseren vielfältigen Anforderungen und gewachsenen Strukturen stellen kann."

Sebastian Held, Art Director von ebrosia.de: "Viel Neues, aber auch alt geliebtes! Die besondere Herausforderung bestand darin, den Shop nicht völlig neu zu erfinden, sondern viel mehr auf die Gewohnheiten der langjährigen Kunden einzugehen. So ist das Look and Feel zwar neu, dennoch aber gewohnt in der typischen Designsprache von ebrosia (http://www.ebrosia.de). Der neue Weinshop richtet sich nach den etablierten deviceübergreifenden Surfgewohnheiten. So garantiert das Konzept des Responsive-Webdesign ein benutzerfreundliches Einkaufserlebnis auf allen gängigen Endgeräten, ohne den Überblick und die Einfachheit zu verlieren." Die ebrosia-Weinshop-Kunden können damit auf Ihrem Smartphone, dem Tablet oder ganz klassisch dem Desktop oder Laptop einkaufen. Ebenso wurde die Lesbarkeit verbessert. Mit großen Schriften, klaren Farben und inspirierenden Produktbildern wird der Weineinkauf jetzt noch komfortabler. Besonders unterstützt wird "eine eigenschaftsbezogene Suche", so Digital Marketing Managerin von ebrosia.de Michaela Kemen. So lassen sich über eine Vielzahl etablierter aber auch neuer Filter (am linken Rand) das umfangreiche Weinangebot aus 1.000 Weinen gezielt nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen selektieren. So betont sie weiter, dass es das große Ziel war "trotz Vielfalt der Endgeräte die Brücke zwischen etabliertem Shoppingverhalten der Kunden und den zahlreichen neuen Marketing-Möglichkeiten der Software zu schlagen".



Mit dem neuen Weinshop geht ebrosia nunmehr eigene Wege in der Branche der Weinversandhändler. "ebrosia.de ist erwachsen geworden und mit der Neuaufstellung langfristig gut für die digitale Transformation des Handels aufgestellt.", so die Zusammenfassung von Jens Richter, Head of Marketing von ebrosia.de.



Genuss erleben, natürlich mit ebrosia.de!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ebrosia.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bei ebrosia finden Sie ein vom Sommelier sorgfältig ausgewähltes Sortiment von rund 1.000 Weinen aus aller Welt mit den Schwerpunkten Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Übersee. Besonderen Wert legen wir jedoch auch auf Weine aus der sogenannten Neuen Welt wie zum Beispiel aus Südafrika, Australien oder Neuseeland. Entdecken Sie die Weinvielfalt bei ebrosia und gehen Sie auf eine kleine Wein-Weltreise durch unser Sortiment. ebrosia Weine sind günstig und haben ein sehr gutes Qualitätsbild. Über den Onlineshop www.ebrosia.de, aber auch über Telefon 034202/30900 lassen sich bequem Weine von zu Hause bestellen. ebrosia.de der Weinshop

Dies ist eine Pressemitteilung von

ebrosia GmbH + Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

ebrosia GmbH + Co. KG

Jens Richter

Wilhelm-Conrad-Röntgen-Str. 2

04509 Delitzsch

presse(at)ebrosia.de

03420230900

http://www.ebrosia.de



Datum: 19.09.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1402023

Anzahl Zeichen: 2531

Kontakt-Informationen:

Firma: ebrosia GmbH + Co. KG

Ansprechpartner: Rüdiger Kleinke

Stadt: Delitzsch

Telefon: 03420230900





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung