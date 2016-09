Booking.com: Mit dem Smartphone Reiseziele vor Ort entdecken (FOTO)

(ots) -

Die intelligente Anwendung "Booking Experience" ermöglicht

Reisenden ein stressfreies, individuell zugeschnittenes Reiseerlebnis

für Amsterdam, Paris, London, Rom und Dubai



Sie haben eine tolle Unterkunft an Ihrem Wunsch-Reiseziel gefunden

- aber was unternehmen Sie vor Ort? Ab sofort bietet Booking.com, das

weltweit führende Buchungsportal mit mehr als einer Million

Unterkünften, die Lösung für ein stressfreies und individuelles

Reiseerlebnis: "Booking Experiences". Dieses Tool der Booking.com-App

ist die erste Reise-App, die eine personalisierte Reiseerfahrung

möglich macht. Der mobile Reiseführer macht Vorschläge für

Aktivitäten vor Ort und liefert Informationen zu Sehenswürdigkeiten

in unmittelbarer Nähe. Dabei orientiert er sich an den persönlichen

Reisevorlieben der Nutzer. Die App ermöglicht, Sehenswürdigkeiten

spontan und ohne Schlangestehen zu erleben. Nach der erfolgreichen

Pilotanwendung von "Booking Experiences" für Amsterdam ist die

Anwendung ab sofort auch für die beliebten Reiseziele Paris, London,

Rom und Dubai für Android und iOS verfügbar. "Booking Experiences"

für New York City wird im Herbst 2016 online gehen.



Sobald Reisende einen Aufenthalt in einer dieser Destinationen

buchen, können sie in der Booking.com-App eine Liste der

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten einsehen. Oder sie gehen einfach

vor Ort auf Entdeckungstour. Kein Zeitdruck bei der

Ticketreservierung vor Reiseantritt, kein ewiges Schlangestehen vor

beliebten Sehenswürdigkeiten. Die Buchung über einen einzigen QR-Code

garantiert ultimative Flexibilität und Komfort. Auch der Zahlvorgang

bei "Booking Experiences" gestaltet sich völlig unkompliziert: Der

QR-Code ist automatisch mit einer Kreditkarte der Wahl verbunden -

und man zahlt natürlich nur Tickets, die tatsächlich genutzt werden.

Anders als vergleichbare Tools wird "Booking Experiences"



ausschließlich innerhalb der App gesteuert, ohne auf Webseiten

Dritter zurückgreifen zu müssen.



Booking.com hat die Bewertungen von Millionen von Reisenden zu

verschiedenen Reisezielen analysiert. Die "Booking

Experiences"-Technologie kombiniert diese Kundenbewertungen mit den

Vorlieben des Reisenden und verbindet diese mit Daten zum aktuellen

Aufenthaltsort am Reiseziel sowie mit Informationen der

Sehenswürdigkeit. So informiert das smarte Tool beispielsweise

Kunstliebhaber in Amsterdam über die aktuellen Wartezeiten vor dem

Rijksmuseum.



"Mit "Booking Experiences" vereinen wir die Ergebnisse der

Kundebewertungen und unsere fundierten Kenntnisse über das Reisen mit

dem innovativen Ziel, auf smarte Weise künstliche Intelligenz in

unsere Produkte zu integrieren. Wir ermöglichen so eine neue,

einzigartige, mobile Reiseerfahrung, die durchdacht, reibungslos und

individuell ist," so David Vismans, Chief Product Officer bei

Booking.com.



Bei einem romantischen Wochenende in Paris bucht man über "Booking

Experiences" Tickets für eine gemütliche Bootsfahrt mit "Bateaux

Parisiens" auf der Seine - ein tolles Highlight für verliebte Paare.

Wer im quirligen London auf der Suche nach Action und Fun ist, der

kann über das smarte Tool Eintrittskarten für "Shrek´s Adventure"

kaufen. Spontan Lust auf eine Fahrradtour durch Rom? Mit der

Booking.com-App bucht man Tickets für die "Top Bike Rental and

Tours". Ein absolutes Highlight für alle abenteuerlustigen Reisenden

bieten die Safari-Trips von "Desert Gate" in Dubai: Auf einer

rasanten Buggy-Fahrt oder einer Dune-Bashing-Tour im Geländewagen

offenbart sich die geheimnisvolle Wüstenlandschaft des Orients. Und

wenn die Zeit vor Ort nicht ausreicht, stellt man eine persönliche

To-do-Liste mit Aktivitäten in der Booking.com-App für den nächsten

Besuch zusammen.



"Die Technologie hinter "Booking Experiences" analysiert

kontinuierlich die Angaben der Nutzer und bietet auf dieser Basis

personalisierte Optionen, die genau auf die Reisenden zugeschnitten

sind. Wir möchten unsere Kunden stets inspirieren - unabhängig davon,

ob es ihr erster oder fünfter Besuch eines bestimmten Reiseziels

ist," erläutert Vismans.



Über Booking.com:



Booking.com ist das weltweit führende Online-Buchungsportal für

Unterkünfte aller Art. Das Portal garantiert die besten Preise - ob

für kleine, familiengeführte Hotels oder 5-Sterne-Luxus-Häuser. Die

Website von Booking.com ist jederzeit sowohl vom PC, dem Mobiltelefon

oder dem Tablet erreichbar. Für eine reibungslose Buchung werden

Zimmer in Echtzeit gelistet. Buchende erhalten sofort eine

verbindliche Reservierungsbestätigung. Ein besonderer Vorteil, gerade

auch für Kurzentschlossene, da keine Buchungsgebühren anfallen.

Booking.com ist in 42 Sprachen verfügbar und bietet mehr als eine

Millionen Unterkünfte - darunter über 514.000 Ferienwohnungen und

-häuser - in mehr als 226 Ländern und 96.000 Reisezielen weltweit.

Dank der mehr als 100 Millionen Gästebewertungen finden Kunden

garantiert das für sie beste Angebot. Booking.com wird sowohl von

Freizeit- als auch Geschäftsreisenden genutzt.



Mit einer über 19-jährigen Erfahrung und einem Team aus über

13.000 engagierten Mitarbeitern in mehr als 184 Büros weltweit steht

Booking.com seinen Kunden mit einem eigenen Kundendienst rund um die

Uhr zur Verfügung. Booking.com unterstützt seine Kunden bei Fragen

jederzeit in 43 Sprachen und gewährleistet so einen reibungslosen

Buchungsvorgang.



Eigentümer und Betreiber von Booking.com[TM] ist Booking.com B.V.,

ein Unternehmen der Priceline Group (NASDAQ: PCLN). Weitere

Informationen finden Sie auf Facebook, Twitter, Google+ und Pinterest

oder unter www.booking.com.







Pressekontakt:



Ketchum Pleon GmbH

Anette Weidner / Nadine Winkelhaus

Westhafenplatz 6

60327 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 69 - 24 286 -170 / -152

Email: Booking.com-Presse(at)Ketchumpleon.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Booking.com B.V. bildmaterialbooking-comexperiences.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 17:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1402026

Anzahl Zeichen: 6540

Kontakt-Informationen:

Firma: Booking.com B.V. bildmaterialbooking-comexperiences.jpg

Stadt: Amsterdam, Niederlande





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung