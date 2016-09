Nachhaltige Kapitalanlagen und Erneuerbare Energien

7x7finanz GmbH präsentiert sich auf der ?fairgoods? in Mainz vom 1. bis 2. Oktober 2016

(LifePR) - Am 1. und 2. Oktober findet in Mainz mit der ?fairgoods? die erste Nachhaltigkeitsmesse des Bundeslands Rheinland-Pfalz statt. Mit dabei ist das Team der 7x7finanz GmbH unter Führung von Mike Stoy, dem Leiter der Mainzer Niederlassung. Vorgestellt werden vor allem Angebote nachhaltiger Kapitalanlagen und Beteiligungen an Projekten mit Erneuerbaren Energien.

Für Mike Stoy ist die Messe ein Heimspiel: ?Wir freuen uns, auf einer regionalen Messe unsere nachhaltigen Angebote präsentieren zu können. Denn Nachhaltigkeit und Regionalität gehören zusammen.? Mit seinem Beraterteam wird Stoy den Messebesuchern vor allem die Möglichkeiten finanziellen Engagements durch grüne Investitionen nahebringen. Dabei stehen Varianten wie Umweltanleihen und KG-Beteiligungen im Mittelpunkt. Aber auch für Fragen zur Versicherung und Altersvorsorge stehen die Berater Rede und Antwort. Die 7x7finanz ist auch im Vortragsprogramm der Messe präsent: Am Samstag, dem 1. Oktober um 13.30 Uhr spricht Geschäftsführer Andreas Mankel zum Thema: ?Energie in Bürgerhand - gemeinsam die Energiewende gestalten?.

Auf der fairgoods präsentieren, beraten und informieren etwa 60 Aussteller rund um Themen wie regionale Bio-Vielfalt, Ethische Finanzen, Bewusst Leben, Mobilität und Erneuerbare Energien. Auf 5.000 Quadratmetern werden Mitmachangebote, Verkostungen, Workshops und Bühnenshows rund um das Thema Nachhaltigkeit präsentiert.

Weitere Infos zur Messe: http://fairgoods.info/nachste_termine/rhein-mainz-1-2-oktober-2016. Diese und weitere Veranstaltungen mit 7x7- Beteiligung finden Sie auch im 7x7 Veranstaltungskalender.



Die 7x7finanz GmbH ist der kompetente Finanzdienstleister der 7x7 Unternehmensgruppe. Mit ihrer Erfahrung und umfassenden Marktkenntnis unterstützen die Berater ihre Kunden in allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Geldanlage und des persönlichen Risikomanagements. Und das immer nach dem Prinzip ?Alles in eine Hand?: Der Kunde hat einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld. Diese Professionalität schätzen auch unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler, die mit der 7x7finanz GmbH zusammenarbeiten. Die 7x7finanz GmbH ist mit Büros an fünf Standorten in Bonn, Kassel, Mainz und Siegen präsent.



