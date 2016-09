Jürgen Trittin: Schwarz-Grün 2017 denkbar, Schwarz-Schwarz-Grün ausgeschlossen

(ots) - Für den Grünen-Bundestagsabgeordneten und

früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin ist nach der

Bundestagswahl 2017 eine schwarz-grüne Koalition grundsätzlich

denkbar. "Ich kann mir vorstellen, mit Frau Merkel und Herrn Altmaier

zu koalieren, wenn die Bedingungen stimmen", sagte der Politiker in

der phoenix-Sendung Unter den Linden (Ausstrahlung: Montag, 19.

September 2016, 22.15 Uhr).



Gleichzeitig schränkte er jedoch ein: "Die Frage ist eher: Ist

Schwarz-Schwarz-Grün möglich? Die CSU muss einen Prozess des

Nachdenkens eingehen, ob sie gerne wieder auf den Boden des

Grundgesetzes zurückkehren möchte oder ob sie lieber auf den Spuren

der AfD ihre absolute Mehrheit in Bayern sichern möchte", sagte

Trittin. Solange die CSU so sei, werde es kein Schwarz-Grün geben.



Zur möglichen Option Rot-Rot-Grün sagte Trittin: "Die politischen

Inhalte, die Bündnis 90/Die Grünen ausmachen, haben sehr viel mehr

Schnittmengen mit den Sozialdemokraten, aber auch eher mit der

Linkspartei als mit der CSU." Er sei allerdings nicht sicher, ob die

Mehrheit der Fraktionen überhaupt willens sei, zu regieren.







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 17:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1402033

Anzahl Zeichen: 1450

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Berlin/Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung