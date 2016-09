Rheinische Post: BDI-Chef Grillo begrüßt Ceta-Entscheidung der SPD / "Gestaltungsanspruch Europas bekräftigt"

(ots) - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen

Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat die Zustimmung der

SPD-Parteikonvents zum Freihandelsabkommen Ceta begrüßt und die

Sozialdemokraten für diese Entscheidung gelobt. "Die SPD sendet mit

ihrer Zustimmung für Ceta ein wichtiges Signal für die Bedeutung von

Freihandel", sagte Grillo der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Sie bekräftigt damit den

Gestaltungsanspruch Europas für eine bessere und faire

Globalisierung, von der die Menschen in Deutschland mit am meisten

profitieren dürften", sagte Grillo. "Denn Abkommen wie Ceta eröffnen

deutschen Unternehmen neue Chancen, sichern Arbeitsplätze und stärken

europäische Werte und Standards im Welthandel", so der BDI-Chef. "Die

Bundesregierung sollte sich nun für eine schnelle Ratifizierung und

das vorläufige Inkrafttreten des Abkommens einsetzen", sagte der

Industriepräsident.







