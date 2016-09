Weser-Kurier:Über den Tierschutz schreibt Silke Looden:

(ots) - Vier Cent Aufschlag pro Kilogramm Fleisch verlangt

die Initiative Tierwohl vom Supermarktkunden, um das Geld an

diejenigen Mäster weiterzureichen, die sich nachweislich für eine

artgerechtere Haltung von Schweinen oder Hühnern einsetzen. Zu dumm

nur, dass der Verbraucher davon gar nichts merkt, weil die Produkte

nicht gekennzeichnet sind. Tatsächlich sind die Anforderungen der

Initiative an den Tierschutz nicht allzu hoch, massentauglich eben,

damit möglichst viele Mäster mitmachen. Kein Wunder also, dass ein

bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Licht und ein bisschen

besseres Futter am Ende weniger ist als der Deutsche Tierschutzbund

akzeptieren kann. Die Tierwohlinitiative kann also nur ein Anfang

sein. Am Ende braucht es klare gesetzliche Vorgaben für mehr

Tierschutz und eine klare Kennzeichnung von Tierschutzprodukten in

den Supermarktregalen. Wer wie Bundesagrarminister Christian Schmidt

(CSU) aus Angst vor der Agrarlobby auf Freiwilligkeit setzt, will und

wird am Ende nicht viel erreichen, weder für die Tiere noch für die

Verbraucher.







