Südwest Presse: Kommentar: SPD

(ots) - Sigmar Gabriel hat die SPD auf seinen umstrittenen

Kurs zum Freihandelsabkommen Ceta gezwungen. Mit Ach und Krach gelang

es dem Vorsitzenden, die tief sitzenden Vorbehalte vieler Genossen

gegen diesen Vertrag jedenfalls so weit einzugrenzen, dass der

Parteikonvent dem Vizekanzler das Mandat erteilte, beim

bevorstehenden EU-Handelsministerrat grünes Licht für abschließende

Beratungen über Ceta zu signalisieren. Für Gabriel war die Abstimmung

ein Kraftakt. Das Votum kam offenbar unter dem Eindruck zustande,

dass sich der SPD-Chef erstens in den letzten Wochen sehr aktiv um

Nachbesserungen und Klarstellungen bei Ceta verdient gemacht hat und

noch weiter bemühen wird und zweitens als Wirtschaftsminister wie als

potenzieller Kanzlerkandidat wohl am Ende gewesen wäre, wenn die

eigene Partei dem Vormann bei dieser Nagelprobe die Gefolgschaft

verweigert hätte. Dennoch ist die Entscheidung des kleinen Parteitags

kein nachhaltiger Befreiungsschlag für Gabriel. Vielmehr zeigt sie,

wie unendlich schwer es für den Vorsitzenden nach wie vor ist, die

SPD einigermaßen geschlossen hinter sich zu versammeln. Es bleiben

daher Zweifel, ob es der Vizekanzler in den nächsten Monaten schafft,

sein öffentliches Ansehen und den internen Rückhalt so weit zu

stärken, dass die SPD und ihre Sympathisanten an Gabriel und die

Erfolgsaussichten der Partei im Wahljahr 2017 glauben können.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 19:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1402045

Anzahl Zeichen: 1637

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung