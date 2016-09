Zoho Premium Partner: Aus Natalie Söll Vertriebs- und Marketingservice wird Natalie Söll Vertrieb GmbH

Der einzige Zoho Premium Partner in Deutschland firmiert nun als Kapitalgesellschaft.

Natalie Söll Vertrieb GmbH - Ihr Ansprechpartner für alle Zoho Module in Deutschland.

Natalie Söll Vertrieb GmbH - Zoho Premium Partner Deutschland

(firmenpresse) - September 2016

Aus Natalie Söll Vertriebs- und Marketingservice e.K. wird ab sofort die Natalie Söll Vertrieb GmbH.



Seit nunmehr 5 Jahren sind wir als Zoho Partner in Deutschland aktiv.

Seit 2013 auch in Österreich und Tschechien. Im Jahr 2015 wurden wir einziger Zoho Premium Partner und Creator certified Solution Provider.



Mittlerweile beschäftigen wir am Standort Marktredwitz in Oberfranken eigene Entwickler, sowie weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kunden-Service und betreuen über 1200 zufriedene Zoho Kunden in Deutschland, Österreich und Tschechien.



Aufgrund unseres Wachstums seit 2011 haben wir uns dazu entschlossen, unsere Rechtsform in eine GmbH zu ändern.



Die Geschäftsführerin ist Natalie Söll.

Der Eintrag ist am Registergericht Hof unter HRB 5647 erfolgt.



Hier finden Sie alle Informationen rund um unsere Zoho-Dienstleistungen.



Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken, und möchten Ihnen versichern, auch für die kommenden Jahre weiterhin unseren besten Service anzubieten.



Natalie Söll Vertrieb GmbH - ist einziger Zoho Premium Partner in Deutschland. Neben Kundenberatung und -betreuung rund um alle ZOHO Produkte bietet die Natalie Söll Vertrieb GmbH auch umfangreiche Software-Branchenlösungen auf Basis Zoho an.



Gern beraten wir kostenfrei und unverbindlich. Auch unterschiedliche Zoho Webinare bietet die Natalie Söll Vertrieb GmbH an. Hier können Sie sich kostenfrei und unverbindlich anmelden.



Gern beraten wir Sie auch telefonisch unter +49 (0)9231 978 4104







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.soell-vertrieb.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als einziger offiziell von Zoho zertifizierter Entwicklungspartner und Premium Partner in Deutschland bieten wir Ihnen vollständigen Zoho Support, individuelle Branchenlösungen sowie Support und Service für Zoho CRM und alle anderen Zoho Module.



Wir entwickeln eigene Lösungen und unterstützen Sie bei der Anbindung vorhandener Software.



Alle lizenzierten Versionen berechtigen zum kostenfreien deutschen Support.

Sämtliche Webinare sind grundsätzlich kostenfrei.



Als Zoho Premium Partner und Solution Provider erhalten Sie von uns als Ansprechpartner im deutsch sprachigen Raum umfangreiche Komplettlösungen auf Basis Zoho - und das alles aus einer Hand.



Mittlerweile betreuen wir über 1200 zufriedene Bestandskunden im deutsch sprachigen Raum aus unterschiedlichen Branchen.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung als Deutschlands einzigen Zoho zertifizierten Premium-Partner.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Natalie Söll Vertrieb GmbH

Leseranfragen:

Damaschkestr. 1, 95615 Marktredwitz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.09.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1402047

Anzahl Zeichen: 2003

Kontakt-Informationen:

Firma: Natalie Söll Vertrieb GmbH

Ansprechpartner: Natalie Söll

Stadt: Marktredwitz

Telefon: 09231-9784104



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.