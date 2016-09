WAZ: Dem Populismus widerstanden

- Kommentar von Stefan Schulte zu Gabriel/Ceta

(ots) - Der latente Drang zur Selbstzerstörung war in der

SPD nicht groß genug, den Parteichef ein Jahr vor der Bundestagswahl

in die kanadische Wildnis zu jagen. Nicht wegen des nach wie vor

umstrittenen Freihandelsabkommens Ceta. Dabei hatte es Gabriel seiner

Partei nicht leicht gemacht: Das Abkommen TTIP mit den USA für

gescheitert zu erklären und sich gleichzeitig vehement für die kleine

TTIP-Schwester Ceta stark zu machen, war für die Basis nicht ganz

leicht zu verstehen.



Der Widerspruch, von zwei ähnlichen Abkommen eines gut zu finden

und eines falsch, ist auch nicht aufgelöst. Bei TTIP sprach der

Parteichef mit Näschen für Volkes Meinung, bei Ceta der

Wirtschaftsminister, der sehr wohl um die Vorteile von

Freihandelsabkommen weiß. Letztlich hat Gabriel einer populistschen

Absage an beide Abkommen widerstanden und damit

Verantwortungsbewusstsein gezeigt.



Denn selbst ärgste Kritiker wie die Gewerkschaften wollen zwar den

Abbruch der TTIP-Gespräche, aber auch einen Neustart nach den

US-Wahlen. Dafür könnte ein Ceta-Abkommen, dessen gröbste Härten im

EU-Parlament noch geschliffen werden, durchaus als Vorlage dienen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1402048

Anzahl Zeichen: 1447

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung