Lausitzer Rundschau: Merkel hat noch nicht fertig



Die Kanzlerin gesteht Fehler in der Flüchtlingspolitik ein

(ots) - Dass Angela Merkel die vielen verlorenen

Landtagswahlen, die ständige Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik, ja

selbst die Rufe "Merkel muss weg" nicht kalt gelassen haben, war am

Montag bei ihrer Pressekonferenz unüberhörbar. Die sonst so kühle

Kanzlerin ist stark ins Nachdenken geraten. Merkel, so scheint es,

hat verstanden. Der Druck auf sie ist zu groß geworden. Nach dem

erneuten Debakel bei der Wahl in Berlin musste sie jetzt in die

Offensive gehen - was zeigt, wie sehr ihre Macht in den vergangenen

Wochen erodiert ist. Auch, weil ihr gut gemeinter Satz "Wir schaffen

das" sich ins Gegenteil verkehrt hatte. Er ist für viele schlichtweg

zur Provokation geworden, da die Kanzlerin klare Botschaften darüber

hinaus immer verweigert hat. Merkel hat dies nun endlich eingesehen

oder einsehen müssen. Besser spät als nie. Nun könnte man einwenden,

sie mache jenen ein Zugeständnis, die zuletzt am lautesten gebrüllt

und gehetzt haben. Den Rechten. Aber diese Leute werden die

ausgestreckte Hand der Kanzlerin auch jetzt nicht annehmen. Viele

andere aber womöglich doch, und zwar jene, die wegen der

Flüchtlingspolitik verunsichert sind und Vertrauen in die

Regierungschefin verloren haben. An diese Menschen und nicht an ihre

Hardcore-Gegner hat sich Merkels Nabelschau gerichtet. Prinzip

Hoffnung in eigener Sache. Zugleich ist die Merkel-Rede eine

Kampfansage. Von München aus war die CDU-Chefin über Monate bedrängt

worden, sich kommunikativ anders zu positionieren. Jetzt hat Horst

Seehofer die von ihm eingeforderten verbalen Eingeständnisse

größtenteils bekommen. Hört er nun auf mit seinen Attacken? Der Ball

liegt wieder bei der CSU. Merkel jedenfalls wird nicht aufgeben. Sie

hat noch nicht fertig.







