BERLINER MORGENPOST: Keine Spur von Demut / Kommentar von Christine Richter zur Berlin-Wahl

(ots) - Demut vor dem Wahlergebnis hätte man sich von allen

Parteien gewünscht. Einen Regierenden Bürgermeister, der sagt: "Ich

habe verstanden." Der mit seiner neuen Mannschaft besser werden will

- bei der Schulsanierung, bei den Bürgerämtern, der

Polizeiausstattung, beim Wohnungsbau. Der weiß, dass sich die Bürger

Sorgen machen, um die Zukunft ihrer Kinder, um die Sicherheit in der

Stadt. Doch statt "Ich habe verstanden" lautete die Botschaft: "Ich

habe gewonnen." Das Schöne an Berlin ist, dass die Stadt es auch

diesmal überleben wird.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/208266943







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 20:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1402054

Anzahl Zeichen: 817

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung