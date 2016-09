Neue Westfälische (Bielefeld): Merkel und die Flüchtlingspolitik

Zurück in die Zukunft

Jörg Rinne

(ots) - Die letzte Wahlschlacht des Jahres ist

geschlagen, die gebeutelte CDU gehört auch im Berliner

Abgeordnetenhaus zu den Verlierern. Immer wieder wird Bundeskanzlerin

Angela Merkel in der Union für den Zustimmungs- und Stimmenschwund im

Land verantwortlich gemacht. Allen Themen voran ihre umstrittene

Flüchtlingspolitik. Wie oft mag die Kanzlerin den Satz "Wir schaffen

das" schon verflucht haben? Nun versucht sie den Befreiungsschlag,

räumt Fehler im Umgang mit der Flüchtlingskrise ein. Doch was für

ihre Kritiker so emotional daherkommen soll, ist eher Kalkül. Denn

Merkel lässt keinen Zweifel daran, dass ihre politische Haltung sie

immer wieder zu den gleichen Handlungen wie 2015 geführt hätte. Alles

andere würde sie auch völlig unglaubwürdig erscheinen lassen.

Geschickt verweist sie vielmehr auf länger zurückliegende Fehler, die

auch auf die europäische Flüchtlingspolitik zurückzuführen seien. So

sei man völlig unvorbereitet in das aktuelle Dilemma geschlittert.

Doch ihr Wunsch, die Zeit zurückzudrehen, ist rhetorischer Art, um

nicht zu sagen Science-Fiction. Denn auf die sagenhafte Erfindung des

wunderlichen Tüftlers und Wissenschaftlers Emmett Brown aus der

Film-Trilogie "Zurück in die Zukunft" kann Merkel nicht

zurückgreifen. Vielmehr ist ein anderer Aspekt ihrer Äußerungen

interessant. Merkel spricht vom mangelnden Verständnis für ihre

Politik in der Bevölkerung. Das allerdings ist ein nicht zu

verzeihender Lapsus. Denn wenn die Kanzlerin jetzt einräumt, sie

erreiche ihr Land nicht mehr, dann ist dies ein kommunikatives

Armutszeugnis. Sie lässt die politische Debatte fern der

parlamentarischen Räume in quotengetriebenen TV-Studios stattfinden.

Dort gewinnt nicht selten der lauteste Schreihals die Oberhand.

Zurück in die Zukunft hieße hier: Zurück zur ehrlichen politischen

Debatte. Angesichts der aufgekommenen populistischen Rechten in



Deutschland müssen die etablierten Parteien erkennen, dass sie allein

mit der Pflege ihres Establishments keine Wähler gewinnen werden.

Diese verlangen klare und verlässliche Botschaften. Die Selbstkritik

der Kanzlerin, auch wenn sie nur sehr behutsam daherkommt, mag dafür

ein wichtiges Signal sein.







