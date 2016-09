Gründung der Empfehlungsakademie - Wie alles begann

Etwas Neues starten oder doch alles beim Alten lassen. Viele Gespräche und ein gutes Bauchgefühl waren der Start. Die Entscheidung für die Empfehlungsakademie hätte nicht besser sein können.

(firmenpresse) - 2014, Sommer, Juli, heiß! Die Sonne schien unablässig. Ja, es war heiß an diesem Tag. Zum Glück erledigte der Sonnenschirm seine Aufgabe. Und da saßen wir nun, bereits im zweiten intensiven persönlichen Gespräch in der ZAR Bar in München Ramersdorf - Ralf Hartmann - Vollbluttrainer und Martin Schubert - Unternehmensberater & Businesscoach.



Bereits seit etlichen Jahren kannten wir uns aus einem gemeinsamen Netzwerk. Ab und an gab es Mal eine geschäftliche Empfehlung für den anderen. Nichts Geplantes, einfach rein Zufälliges, was einem eben gerade über den Weg lief.



Und doch spürten wir beide, da geht mehr! Bereits nach dem ersten Treffen entstand Begeisterung auf beiden Seiten. Und an jedem heißen Julitag im Sommertag fiel die Entscheidung. Wir machen was zusammen. Etwas, was die Vertriebswelt verändern wird. Etwas, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Die Ideen sprudelten. Vor lauter Begeisterung vergaßen wir oft die Zeit. Nächte wurden zu Tagen!



Schnell war der Name gefunden. Ja, wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich. Ja, wir dürfen eine Menge Wissen im Empfehlungsmarketing unser Eigen nennen. Und ja, wir haben einen Anspruch, nicht nur an uns, sondern auch an alle die, sich mit uns auf den Weg begeben und entwickeln wollen.



EMPFEHLUNGSAKADEMIE - genau das trifft es. Der Name soll zum Programm werden, das ist unser Ziel.



Der Slogan - "Wir verschmelzen Netzwerk mit Strategie." - ergab sich nun fast wie von selbst.



Doch wie erreichen wir die vielen Menschen dort draußen am besten. Wie kann es uns gelingen, Erfahrungen, Wissen und viel Nützliches schnell und effektiv zu verbreiten. Welches Medium ist hierfür wohl am besten geeignet. Wir sind Trainer und Berater. Und natürlich fiel uns das ein, was wir besonders gerne machen - Seminare!



Schnell erkannten wir - hierdurch erreichen wir zu wenig Menschen. Bücher? - eher auch nicht. Wie wäre es mit Audioprogrammen und Vorträge? Geniale Idee!





Eine geringe Investition, die nahezu jeder Interessent stemmen kann. Hoher Nutzen, quasi im Vorbeigehen - genau das was wir wollen! Es ist leicht ein Hörbuch nebenbei zu hören, beim Joggen, im Auto, auf der Couch oder sogar beim Bügeln. Durch das Zusammenspiel mehrerer Sprecher entsteht ein echtes Hör Erlebnis.



Die Erarbeitung der eigenen Strategie ist dabei auch in "kleinen Portionen" möglich. Man verliert nie den Blick für das Große und Ganze. Denn notfalls geht man einfach ein Stück zurück auf der CD.



Aber ein Audioprogramm allein würde unserem Anspruch natürlich nicht gerecht. Deshalb beschlossen wir zu jedem Hörbuch auch ein entsprechendes Arbeitsbuch zu entwickeln. Die Kopiervorlagen aus dem Arbeitsbuch ermöglichen so, sich den eigenen Weg zu seinem Ziel zu entwickeln. Immer und immer wieder.



Ebenso leicht ist es sich drei Stunden Zeit für einen Vortrag zu nehmen. Neues zu erfahren und andere Blickwinkel zu erhalten. Und auch hierbei Ideen für neue Wege zu seinem persönlichen Ziel zu entwickeln.



Und wie sollte es bei Trainern aus Leidenschaft anders sein? So ein paar "wenige" Seminar dürfen es dann doch sein. Damit wir nicht ganz aus der Übung kommen - und dabei aber ein echtes Herzensanliegen von uns beiden. Schon im Herbst 2014 war der Bauplan fertig. Wir fanden und finden ihn bis heute - richtig gut.



Und nun galt es, unsere Strategie mit Leben zu füllen. Den Ideen Taten folgen zu lassen, unser Bauwerk zu bauen. Und so entwickelten wir ab Ende 2014 unser erstes Hörprogramm "Einfach mehr Kunden - in 3 Stunden zur eigenen Empfehlungsstrategie". Bis Mitte April waren der größte Teil niedergeschrieben.



Hatten wir bis hierin noch alles in eigener Regie erledigt, bedurfte es nun der Hilfe anderer. Sprecherin, Presswerk für CDs, Drucker, Verpackung etc. um nur ein paar wenige zu nennen.



Also genau jetzt schien es an der Zeit, unser Baby offiziell zu machen. Am 16.04.2015 war es dann soweit, unser Bauwerk erhielt seinen Namen "Schubert & Hartmann Empfehlungsakademie GbR" eingetragen im Gewerberegister von Seefeld im schönen Fünfseenland in Bayern.



Über zwei Jahre sind nunmehr seit den ersten intensiven Gesprächen im Juli 2014 vergangen. Und die Ideen sprudeln weiter wie am ersten Tag.



Das erste Hörprogramm "Einfach mehr Kunden" erschien am 18. Juli 2015. Unser Zweites "Einfach mehr Netzwerken" ist in Arbeit. Eine Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant. Zahlreiche Vorträge und Seminare haben wir erarbeitet und terminlich geplant.



Ja, es geht voran - manchmal vielleicht etwas langsamer als geplant. Aber wir beide sind stolz und der Überzeugung, den richtigen Weg zu gehen. Strategisch geplantes Empfehlungsmarketing - für mehr Kunden und mehr Umsatz.



Haben Sie auch Lust darauf? Schauen Sie einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei und lernen Sie uns dort kennen unter www.empfehlungsakademie.de







Die Empfehlungsakademie hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Selbstständigen und Unternehmern kostengünstig Informationen und Material zur Verfügung zu stellen. Dieses Material verhilft ihnen über geschäftliche Weiterempfehlung zu neuen Kunden und langfristiger Kundenbindung.

So sollen auch die Presse-Veröffentlichungen der Empfehlungsakademie einen einfachen Zugang zum Thema Empfehlungsmarketing schaffen und die Möglichkeiten aufzeigen den eigenen Erfolg zu planen und nicht mehr dem Zufall zu überlassen.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Schubert und Hartmann Empfehlungsakademie GbR

Hirtenweg 8 A, 82229 Seefeld

