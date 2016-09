"Hundertwasser Experience" und "WERK in Progress"

Hundertwasser Experience by Immersive Art Factory

(firmenpresse) - Hundertwasser Experience heißt das neue Meisterwerk der italienischen Künstlergruppe Immersive Art Factory (http://www.gianfranco-iannuzzi.com/)um ihren künstlerischen Leiter Gianfranco Iannuzzi. Für die Weltpremiere am 24. September haben die Künstler die ehemalige Maschinenhalle des neuen Kunstzentrums im Leipziger Westen - Kunstkraftwerk (http://www.kunstkraftwerk-leipzig.com/) - in eine farbenfrohe, mitreißende und immersive Hundertwasser-Welt verwandelt.



Immersive Art Factory hat das Werk von Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) grandios in Szene gesetzt. Mit modernster Software animiert, akustisch illustriert von der Musik Luca Longobardis und geplant nach akribischen Drehbüchern, ist eine kunstfertige Multimedia-Show entstanden, in der Raum und Werk, also Hülle und Inhalt, in einzigartiger Symbiose miteinander verschmelzen. Insgesamt 1.750 Quadratmeter Fläche wurden zu Projektionsflächen für 48 Beamer, die auf den Wänden und dem Boden der Halle rundum laufende, virtuelle Welten aus Gemälden, Fotos von Häusern, Portraits des Künstlers eine neuartige 360-Grad-Realität entstehen lassen, die ideale Stadt Hundertwassers, wie sie Iannuzzi nennt.





Parallel zur Hundertwasser-Expierence entstand weiterhin das Multimedia-Projekt "WERK in Progress", das Geschichte und ehemalige Protagonisten der vormaligen Heizhalle wieder lebendig werden lässt, die historische Erinnerung an den einstigen Ort wachhalten und zugleich mittels immersiver Kunst neue Gestaltungsmöglichkeiten und Lebensszenarien eröffnen will.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kunstkraftwerk-leipzig.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Internationale Ausstellungen, Symposien, Lesungen, Konzerte, Partys, Gastronomie: das ist das Kunstkraftwerk Leipzig. Auf über 2000 Quadratmetern Nutzfläche findet alles seinen Platz, was Nahrung für Geist, Seele und Körper bietet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kunstraftwerk leipzig

PresseKontakt / Agentur:

kunstraftwerk leipzig

susanne tenzler

Saalfelder Straße 8 b

04179 Leipzig

susanne.tenzler-heusler(at)kkw-leipzig.com

01733786601

http://www.kunstkraftwerk-leipzig.com



Datum: 19.09.2016 - 21:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1402059

Anzahl Zeichen: 1571

Kontakt-Informationen:

Firma: kunstraftwerk leipzig

Ansprechpartner: susanne tenzler

Stadt: Leipzig

Telefon: 01733786601





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung